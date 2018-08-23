В Пенсильвании российские дипломаты почтили память русских моряков

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Российские дипломаты провели в среду церемонию у могил моряков Российского императорского флота, сообщило посольство РФ в Вашингтоне.

Церемония прошла на кладбище Гленвуд Мемориал Гарденз в Брумолле, штат Пенсильвания. На этом кладбище похоронены члены экипажей крейсера "Варяг" и броненосца "Ретвизан" Тимофея Чупаринова и Николая Павлова. Захоронения датированы 1900 и 1901 гг. В то время на верфях Филадельфии строились эти боевые корабли.

"Имена моряков и место их захоронения удалось установить благодаря совместным усилиям российской и американской сторон. Представительству Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в США помогали в этом сотрудники агентства Минобороны США по учету военнопленных и пропавших без вести и исследователи Морского музея независимости города Филадельфии", — сообщили в посольстве.

Захоронение было паспортизировано в сентябре 2017 года, в мае 2018 года на могилах установлены надгробные плиты. Это первые памятники, установленные Российской Федерацией своим военнослужащим на атлантическом побережье США, уточнили в посольстве.

В мемориальной церемонии участвовали российские дипломаты и соотечественники — прихожане Свято-Андреевского собора Филадельфии. Этот собор был построен в начале XX века на пожертвования экипажей кораблей "Варяг" и "Ретвизан". Заупокойную службу совершил настоятель собора Марк Шинн.

С американской стороны были управляющий городского округа Мэйпл, исполнительный секретарь американской стороны совместной российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, научный куратор Морского музея независимости Филадельфии.