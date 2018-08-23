Путин планирует посетить Восточноазиатский саммит в Сингапуре

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Восточноазиатский саммит (ВАС) в Сингапуре в ноябре, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков "Известиям".

Ранее глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан заявил, что в Сингапуре ждут с визитом Путина на саммиты Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ВАС.

"Да, планируется", — сказал Ушаков, отвечая на вопрос о возможной поездке президента России на саммит.

Кроме того, "возможность проработки новой встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом в Сингапуре "Известиям" подтвердил Дмитрий Песков".

В Сингапуре 14-15 ноября состоится Восточноазиатский саммит (ВАС). ВАС был создан в 2005 году как форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических, политических и экономических вопросов, представляющих общий интерес. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на высшем уровне.