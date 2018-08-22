В Бельгии несколько человек стали жертвами нападения с ножом

БРЮССЕЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Несколько человек, по предварительным данным, стали жертвами нападения с ножом на востоке Бельгии, злоумышленник обезврежен, связи с терроризмом нет, сообщил в среду бургомистр коммуны Пломбьер Тьерри Виммер.

"К сожалению, произошла трагедия в Моресне-Шапель. Может быть несколько жертв. Этот акт не носит террористического характера и относится к частной сфере. Преступник обезврежен. Никакой опасности для населения нет", — сообщил бургомистр в своем аккаунте в Facebook.

По его данным, "в настоящее время проводятся расследование".

"Более подробная информация будет представлена прокуратурой на более позднем этапе. Местные власти выражают искренние соболезнования родным и близким жертв", — добавил он, не уточнив число погибших и пострадавших.

По данным издания La Meuse, неизвестный нанес ножевые ранения нескольким людям, пострадавших эвакуировали на вертолетах в больницу. Место происшествия оцеплено полицией.