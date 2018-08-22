Россия способна на бесчестные действия, заявил глава МИД Британии

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что президент США Дональд Трамп понимает важность нынешнего мирового порядка, при котором "Россия способна на бесчестные действия", но полагает, что его нужно менять, сообщает новостной портал Axios.

"Думаю, что он (Трамп – ред.), безусловно, понимает важность международного порядка в привычном нам виде. Вам не нужно убеждать его в том, что Россия способна на неприемлемые и нарушающие международные нормы злонамеренные действия. Но он считает, что если этот международный порядок будет работать, его нужно реформировать, его нужно изменять", — сказал Хант в интервью порталу.

"Традиционная западная внешняя политика подразумевает, что если мы не согласны с чьими-либо действиями, мы не просто принимаем меры, мы прекращаем взаимодействие. Он придерживается точки зрения, что на самом деле нужно взаимодействовать с людьми. Мне кажется, это деловое мышление. Он всегда ищет возможность переделать сделку", — добавил министр.

Во вторник Хант и вице-президент США Майк Пенс обсудили в Вашингтоне двусторонние отношения и вопросы борьбы с применением химического оружия. Также Пенс и Хант "подтвердили общую приверженность" достижению двустороннего торгового соглашения между США и Великобританией после того, как Соединенное Королевство покинет Европейский Союз.

Администрация США в среду, как ожидается, введет в действие новый пакет санкций против России, на этот раз связанных с так называемым "делом Скрипалей". Обоснованием санкций было якобы применение российскими властями химического оружия в британском Солсбери, где, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Британия не соглашается.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.