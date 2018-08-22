Афганистан не будет участвовать во встрече в Москве в начале сентября

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. МИД Афганистана заявил, что Кабул не будет принимать участие во встрече по Афганистану в Москве, проведение которой запланировано на начало сентября, сообщает телеканал Тolo News со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства.
Ранее в МИД РФ сообщили, что на консультации Московского формата по Афганистану 4 сентября приглашены 12 государств, в том числе США. Кроме того, как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, на заседание приглашено руководство политического офиса движения талибов в Дохе.
Московский формат консультаций по Афганистану был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.