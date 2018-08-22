У берегов Мальты спасли сто мигрантов

Спасенные мигранты высаживаются с патрульного катера в гавани Марсамксетт, после того как он подобрал их около 68 миль к югу от Мальты. 22 августа 2018

Спасенные мигранты высаживаются с патрульного катера в гавани Марсамксетт, после того как он подобрал их около 68 миль к югу от Мальты. 22 августа 2018

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Корабль вооруженных сил Мальты взял на борт 100 мигрантов, которые находились на тонущей лодке примерно в 125 километрах к югу от побережья, говорится в пресс-релизе ВС.

"Ранее этим утром координационный центр спасения Мальты получил сообщение о проблемах на лодке… к югу (от побережья — ред.) Мальты", — говорится в пресс-релизе.

Получив сообщение, ВС Мальты направили судно к лодке. На ней находились 100 человек, их всех доставили на борт корабля. По данным ВС, на лодке были также обнаружены тела двух человек.

На прошлой неделе корабль итальянской береговой охраны принял на борт 177 мигрантов, терпевших бедствие на резиновой лодке в мальтийских территориальных водах Средиземного моря. Когда итальянские моряки запросили у властей Мальты разрешение доставить спасенных мигрантов в один из портов этого островного государства, Валлетта ответила отказом. По версии мальтийских властей, лодка с беженцами не терпела бедствие, а командование Diciotti решило поднять африканцев на борт, чтобы помешать им добраться до берегов Италии.

Сейчас корабль Diciotti находится в сицилийском порту Катания после пяти суток пребывания в зоне итальянского острова Лампедуза в ожидании ответа Рима. Во вторник глава МИД Италии заявил, что страны ЕС не выполняют принятые на себя обязательства по приему мигрантов, спасенных в Средиземном море, а вице-премьер призвал ЕС заняться расследованием поведения властей Мальты в отношении мигрантов.

Правительство Мальты в среду опубликовало пресс-релиз, в котором говорится, что Мальта всегда выполняет свои обязательства перед Еврокомиссией. Сообщается, что власти Мальты ведут переговоры с итальянскими коллегами, однако на данный момент они не достигли значительного прогресса в переговорах.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.