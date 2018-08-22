Пьяный житель Калининградской области украл столб на границе с Литвой

ВИЛЬНЮС, 22 авг — РИА Новости. Житель Калининградской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл пограничный столб на границе с Литвой, сообщает Sputnik Литва.

Инцидент произошел на берегу реки Неман в поселке Дубки, который расположен в двух километрах от литовской границы. В полицию поступило сообщение, что неизвестный похитил столб с государственным гербом России.

Позднее сотрудники правоохранительных органов нашли похищенный знак в поселке Неманского района. Он находился в одном из дворов, который принадлежит 32-летнему мужчине.

Подозреваемый рассказал, что похитил столб, чтобы оставить его себе на память. В момент кражи мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до двух лет тюрьмы.

Литва граничит с Калининградской областью, протяженность границы составляет 297 километров. По всей ее длине установлено 559 пограничных знаков.

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