В США экстренно сел самолет, перевозивший 225 человек

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Самолет американской авиакомпании Spirit Airlines, на борту которого находились 225 человек, изменил маршрут и совершил экстренную посадку в городе Джэксонвилл, штат Флорида, из-за проблем с гидравлической системой, сообщает телеканал WJXT со ссылкой на представителей аэропорта.

Инцидент произошел в среду утром по местному времени (день мск). Самолет, следовавший из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Форт-Лодердейл (штат Флорида), после возникновения технической неисправности поменял курс и благополучно сел в Джэксонвилле.

В результате происшествия никто не пострадал. По данным источников телеканала, самолету потребуется ремонт. Пассажиров, прибывших с рейсом в Джэксонвилл, как ожидается, заберет другой самолет авиакомпании и доставит их к месту назначения.