Идея повышения безопасности полетов над Балтикой не умерла, заявил Путин

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 авг — РИА Новости. Идея повышения безопасности полетов над Балтийским морем не умерла, она становится еще более актуальной в последнее время, заявил президент России Владимир Путин.

"Не думаю, что идея снижения уровня противостояния, повышения безопасности в зоне Балтийского моря умерла, конечно, нет. Наоборот, она становится еще более актуальной в последнее время", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Он добавил, что есть технические проблемы, связанные с тем, что "российская армия, российская авиация, авиация стран НАТО использует немного разную технику, и это предмет обсуждения еще на экспертном уровне".

"Но сама по себе идея, считаю, актуальна и мы аккуратненько будем продолжать дискуссию с нашими партнерами", — отметил Путин.