Переговоры президентов России и Финляндии прошли в конструктивной атмосфере

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинисте во время встречи. 22 августа 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинисте во время встречи. 22 августа 2018

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 авг — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с его финским коллегой Саули Ниинистё прошли в конструктивной атмосфере, заявил российский лидер.

"Только что завершились наши переговоры с президентом Финляндии, они прошли в конструктивной атмосфере. Совсем недавно, в середине июля мы встречались с господином Ниинистё в Хельсинки, и сегодня продолжили обсуждение актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня. Российско-финляндские отношения традиционно носят добрососедский и взаимовыгодный характер", — сказал Путин на пресс-конференции после переговоров.

Президент Финляндии @niinisto встречу с Путиным начал на русском: "Спасибо большое. Сочи и солнце. Сюда приятно приезжать". pic.twitter.com/j0qW7tZjPZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 22 августа 2018 г.

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