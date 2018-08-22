В Словакии не комментируют введение США санкций в отношении местной фирмы

ПРАГА, 22 авг – РИА Новости. МИД, Минэкономики и Минфин Словакии отказались комментировать возложение Минфином США санкций на словацкую фирму LACNO.

Во вторник министерство финансов США сообщило, что США внесли в список киберсанкций двух граждан РФ и две компании — одну российскую и одну словацкую (Lacno S.R.O).

"Дипведомство Словакии не будет каким-либо образом комментировать возложение санкций Минфина США на словацкую фирму LACNO, это является частным делом самой этой фирмы", — заявил РИА Новости представитель МИД Борис Гандел.

Подобным образом РИА Новости ответили в Министерстве экономики и Министерстве финансов Словакии.

Фирма LACNO (на русский язык переводится как "Дёшево") была зарегистрирована в Братиславе 27 ноября 2014 года в форме компании с ограниченной ответственностью. Лицом, ответственным за деятельность фирмы, в торговом регистре указана Наталия Яковлева. Вид деятельности – покупка товаров с последующей их продажей. Телефоны в документах не указываются.