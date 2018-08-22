Любые компенсации за "советскую оккупацию" — это фантазии, считает юрист

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. У Эстонии и Латвии нет юридических оснований требовать компенсации за "советскую оккупацию", равно как и использовать сам этот термин, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права юрист-международник Анатолий Капустин.

Он напомнил, что именно руководители прибалтийских государств приняли решение о вхождении в состав СССР. После нападения Германии на Советский Союз их территорию оккупировали войска вермахта. Как только Прибалтика вернулась в состав СССР, никаких документов, что эти территории находятся под оккупацией, принято не было, указал эксперт. Они несли те же обязанности и пользовались теми же правами, как и остальные советские республики, отметил Капустин.

Юрист подчеркнул, что некоторые государства не признавали Прибалтийские республики частью СССР, но при заключении международных договоров никаких оговорок в отношении этих территорий не делалось. Таким образом действие договоров распространялось на всю территорию Советского Союза, рассказал он.

Капустин также призвал обратиться к конституциям и законодательству Прибалтийских стран, созданным после их выхода из состава СССР, где было указано, что государства получили независимость в результате выхода, а не освобождения от оккупации.

"Строго говоря, оснований у них нет — это их фантазия. (Термин "оккупация") неприменим абсолютно, юридически. Фактически все что угодно можно говорить, но юридически вопросы оккупации регулируются Женевскими конвенциями 1949 года <…> А если брать в период до Второй мировой войны — это были Гаагские конвенции. Ни та, ни другая конвенция неприменима к ситуации с прибалтийскими государствами, поскольку они добровольно выразили желание присоединиться к Советскому Союзу", — подчеркнул он.

Юрист также отметил, что при обращении Эстонии и Латвии к России за "возмещением ущерба от советской оккупации", Москва сможет выдвинуть встречные требования, посчитав, сколько было передано из союзного бюджета в эти республики.

Маневр балтийских русофобов

Глава Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев считает инициативу прибалтийских политиков потребовать компенсацию "бесперспективным маневром балтийских русофобов", которые делают эти заявления ради построения собственных карьер.

"Повторю еще раз — нужна своего рода "историческая концепция" по этой проблеме, которая бы раз и навсегда закрывала любые попытки конъюнктурных спекуляций на темах столь непростого и во многом действительно трагичного прошлого наших стран и народов", — написал сенатор в Facebook.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, в свою очередь, считает, что разговор о компенсациях "просто обличает очередную вспышку болезни" прибалтийских политиков.

"Они периодически поднимают вопрос о какой-то компенсации и так далее. Я бы сказал, скорее наоборот, это мы должны с них требовать компенсации, поскольку за время их существования в Советском Союзе, в Российской империи все то, что в Эстонии и Латвии понастроено — все понастроено на наши деньги", — завил Затулин.

Депутат также призвал латвийских и эстонских политиков озаботиться вопросом, почему их "собственное население бежит из страны".

Что требуют?

Министры юстиции Эстонии и Латвии заявили, что изучают возможность потребовать с России как правопреемницы СССР возмещения ущерба за "советскую оккупацию". С таким меморандумом Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс выступили по итогам совместного заседания, посвященного столетию обоих государств.

В документе говорится, что Эстония и Латвия придают ценность сотрудничеству в увековечивании и осмыслении исторического наследия, чтобы обеспечивать безопасность, демократию и принципы правового государства.

В связи с этим министры "подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнику Советского Союза".