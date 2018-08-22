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Любые компенсации за "советскую оккупацию" — это фантазии, считает юрист

(обновлено: 14:33 22.08.2018)
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CC BY-SA 3.0 / Ivar Leidus / Stenbock house, built in 1792Дом правительства Эстонии. Архивное фотоДом правительства Эстонии. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / Ivar Leidus / Stenbock house, built in 1792

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. У Эстонии и Латвии нет юридических оснований требовать компенсации за "советскую оккупацию", равно как и использовать сам этот термин, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права юрист-международник Анатолий Капустин.

Участники марша ветеранов Ваффен СС и их сторонников в Риге. Архивное фото
© Sputnik / Оксана Джадан
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Он напомнил, что именно руководители прибалтийских государств приняли решение о вхождении в состав СССР. После нападения Германии на Советский Союз их территорию оккупировали войска вермахта. Как только Прибалтика вернулась в состав СССР, никаких документов, что эти территории находятся под оккупацией, принято не было, указал эксперт. Они несли те же обязанности и пользовались теми же правами, как и остальные советские республики, отметил Капустин.

Юрист подчеркнул, что некоторые государства не признавали Прибалтийские республики частью СССР, но при заключении международных договоров никаких оговорок в отношении этих территорий не делалось. Таким образом действие договоров распространялось на всю территорию Советского Союза, рассказал он.

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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Капустин также призвал обратиться к конституциям и законодательству Прибалтийских стран, созданным после их выхода из состава СССР, где было указано, что государства получили независимость в результате выхода, а не освобождения от оккупации.

"Строго говоря, оснований у них нет — это их фантазия. (Термин "оккупация") неприменим абсолютно, юридически. Фактически все что угодно можно говорить, но юридически вопросы оккупации регулируются Женевскими конвенциями 1949 года <…> А если брать в период до Второй мировой войны — это были Гаагские конвенции. Ни та, ни другая конвенция неприменима к ситуации с прибалтийскими государствами, поскольку они добровольно выразили желание присоединиться к Советскому Союзу", — подчеркнул он.

Юрист также отметил, что при обращении Эстонии и Латвии к России за "возмещением ущерба от советской оккупации", Москва сможет выдвинуть встречные требования, посчитав, сколько было передано из союзного бюджета в эти республики.

Маневр балтийских русофобов

Рига. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Глава Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев считает инициативу прибалтийских политиков потребовать компенсацию "бесперспективным маневром балтийских русофобов", которые делают эти заявления ради построения собственных карьер.

"Повторю еще раз — нужна своего рода "историческая концепция" по этой проблеме, которая бы раз и навсегда закрывала любые попытки конъюнктурных спекуляций на темах столь непростого и во многом действительно трагичного прошлого наших стран и народов", — написал сенатор в Facebook.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, в свою очередь, считает, что разговор о компенсациях "просто обличает очередную вспышку болезни" прибалтийских политиков.

"Они периодически поднимают вопрос о какой-то компенсации и так далее. Я бы сказал, скорее наоборот, это мы должны с них требовать компенсации, поскольку за время их существования в Советском Союзе, в Российской империи все то, что в Эстонии и Латвии понастроено — все понастроено на наши деньги", — завил Затулин.

Депутат также призвал латвийских и эстонских политиков озаботиться вопросом, почему их "собственное население бежит из страны".

Что требуют?

Вид на исторический центр Таллина. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министры юстиции Эстонии и Латвии заявили, что изучают возможность потребовать с России как правопреемницы СССР возмещения ущерба за "советскую оккупацию". С таким меморандумом Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс выступили по итогам совместного заседания, посвященного столетию обоих государств.

В документе говорится, что Эстония и Латвия придают ценность сотрудничеству в увековечивании и осмыслении исторического наследия, чтобы обеспечивать безопасность, демократию и принципы правового государства.

В связи с этим министры "подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнику Советского Союза".

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