Любые компенсации за "советскую оккупацию" — это фантазии, считает юрист

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. У Эстонии и Латвии нет юридических оснований требовать компенсации за "советскую оккупацию", равно как и использовать сам этот термин, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права юрист-международник Анатолий Капустин.
Юрист подчеркнул, что некоторые государства не признавали Прибалтийские республики частью СССР, но при заключении международных договоров никаких оговорок в отношении этих территорий не делалось. Таким образом действие договоров распространялось на всю территорию Советского Союза, рассказал он.
"Строго говоря, оснований у них нет — это их фантазия. (Термин "оккупация") неприменим абсолютно, юридически. Фактически все что угодно можно говорить, но юридически вопросы оккупации регулируются Женевскими конвенциями 1949 года <…> А если брать в период до Второй мировой войны — это были Гаагские конвенции. Ни та, ни другая конвенция неприменима к ситуации с прибалтийскими государствами, поскольку они добровольно выразили желание присоединиться к Советскому Союзу", — подчеркнул он.
Юрист также отметил, что при обращении Эстонии и Латвии к России за "возмещением ущерба от советской оккупации", Москва сможет выдвинуть встречные требования, посчитав, сколько было передано из союзного бюджета в эти республики.
Маневр балтийских русофобов
"Повторю еще раз — нужна своего рода "историческая концепция" по этой проблеме, которая бы раз и навсегда закрывала любые попытки конъюнктурных спекуляций на темах столь непростого и во многом действительно трагичного прошлого наших стран и народов", — написал сенатор в Facebook.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, в свою очередь, считает, что разговор о компенсациях "просто обличает очередную вспышку болезни" прибалтийских политиков.
"Они периодически поднимают вопрос о какой-то компенсации и так далее. Я бы сказал, скорее наоборот, это мы должны с них требовать компенсации, поскольку за время их существования в Советском Союзе, в Российской империи все то, что в Эстонии и Латвии понастроено — все понастроено на наши деньги", — завил Затулин.
Депутат также призвал латвийских и эстонских политиков озаботиться вопросом, почему их "собственное население бежит из страны".
Что требуют?
В документе говорится, что Эстония и Латвия придают ценность сотрудничеству в увековечивании и осмыслении исторического наследия, чтобы обеспечивать безопасность, демократию и принципы правового государства.
В связи с этим министры "подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнику Советского Союза".