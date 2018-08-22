В Харькове подростки осквернили памятный знак расстрелянным солдатам

КИЕВ, 22 авг – РИА Новости. Вандалы осквернили в Харькове памятный знак солдатам, расстрелянным во время Второй мировой войны, прокуратура завела уголовное дело, сообщила прокуратура Харьковской области Украины.

"Осквернение памятника, расположенного на территории учебного заведения на Салтовском шоссе в Харькове, совершила компания подростков. Свои "подвиги" несовершеннолетние снимали на телефон, а видео выложили в Instagram", — говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры в среду.

Сообщается, что харьковская прокуратура завела уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства дела. Виновным грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.