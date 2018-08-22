В Афганистане талибы* освободили 29 сотрудников частной компании

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* освободили 29 работников частной строительной компании в афганской провинции Кандагар по случаю праздника Курбан-байрам, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на губернатора провинции Азиза Ахмада Азизи.

Заключенные, которые были похищены боевиками в середине июня этого года, освобождены в соответствии с постановлением лидеров боевиков в районе Шорабак. Сообщается, что местные власти помогли освобожденным работникам воссоединиться с семьями.

В воскресенье, 19 августа, президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с "Талибаном"* на три месяца и призвал движение поддержать этот призыв. Лидер "Талибана"* Мулави Хайбатулла Ахундзада заявил, что не станет объявлять перемирие с правительством Афганистана.

Противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города, идет в Афганистане. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористическая организация, запрещенная в России