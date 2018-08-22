МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал планы Эстонии и Латвии потребовать у России компенсации за "советскую оккупацию" бесперспективными и бессмысленными.

Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс ранее заявили, что намерены добиваться от РФ взыскания ущерба за "советскую оккупацию".

"Требования балтийских стран о компенсации за так называемую "советскую оккупацию", к сожалению, мы слышим не в первый раз. Это еще один штрих в нескончаемой русофобской кампании. Таким образом Латвия и Эстония пытаются в очередной раз напомнить о себе. Эти требования абсолютно бесперспективны и бессмысленны с точки зрения получения результата", — заявил Слуцкий журналистам.

Он считает, что этот вопрос вряд ли будет серьезно обсуждаться на уровне ООН. "Международной общественности, напротив, давно стоит обратить внимание на систематические нарушения прав человека и дискриминацию русскоговорящих граждан в Прибалтике, а также непрекращающиеся попытки героизации фашизма. Прославляющие нацистов марши пришли в Европу именно с улиц Риги и Таллина", — заявил Слуцкий.

Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии в 1940 году со стороны СССР не может быть и речи. Ранее МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.

По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей.

Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.