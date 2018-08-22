В МИД прокомментировали отказ США от участия в конференции по Афганистану

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия сожалеет в связи с отказом США от участия во встрече по Афганистану в Москве в начале сентября, сообщило министерство иностранных дел РФ.

"С сожалением узнали из заявления госдепартамента США о том, что американцы отказываются от участия в заседании Московского формата 4 сентября, на которое кроме них приглашены представители Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии и пяти государств Центральной Азии", — говорится в заявлении ведомства.

Министерство отметило, что особого удивления решение Вашингтона не вызывает, напомнив, что США проигнорировали аналогичную встречу в апреле прошлого года.

Ранее в МИД РФ сообщили, что на консультации Московского формата по Афганистану 4 сентября, приглашены 12 государств, в том числе США. Кроме того, как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, на заседание приглашено руководство политического офиса Движения талибов в Дохе.

Московский формат консультаций по Афганистану был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.

МИД РФ заявляет, что главной целью Московского формата является коллективное содействие стран-участников скорейшему запуску процесса национального примирения в Афганистане и прекращению там войны.