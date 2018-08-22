В антикоррупционной службе обвинили государство в обрушении моста в Генуе

РИМ, 22 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Государство несет свою долю ответственности за обрушение автомобильного моста в Генуе, поскольку оно не может отказываться от контроля за использованием крупных инфраструктурных объектов, переданных в концессию частному бизнесу, считает руководитель Национальной антикоррупционной службы Италии (Anac) Раффаэле Кантоне.

В полдень 14 августа в Генуе произошло обрушение одного из основных пилонов и большого пролета моста на автостраде А10. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Жертвами этой трагедии стали 43 человека. По информации городских властей, в больницах находятся девять раненых, причем восемь из них в тяжелом состоянии. Более 600 человек лишились крова, поскольку были вынуждены покинуть дома, расположенные вблизи моста.

Уже на следующий день после трагедии министр экономического развития Италии, вице-премьер Луиджи Ди Майо возложил всю полноту ответственности за нее на компанию Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием большей части платных автодорог страны. Однако руководство компании утверждало, что "состояние виадука было под постоянным наблюдением и контролем" и лишь на четвертый день после ЧП впервые принесло извинения пострадавшим. В минувшую пятницу министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли сообщил, что его ведомство официально начало процедуру расторжения концессионного соглашения государства с Autostrade per l'Italia.

"Сложившаяся в стране система неадекватна: никто не занимается контролем и доверяется судьбе в неприемлемом бегстве от ответственности. Это возмутительно", — заявил Кантоне в интервью, которое в среду опубликовала туринская газета La Stampa.

"На деле большая часть полномочий была передана концессионеру, но это не означает, что государственные власти могут прекратить интересоваться контролем… Если я сдаю в аренду свой дом, а жилец его разрушает, я вмешиваюсь, чтобы остановить это, или развожу руками? Не будем забывать, что государство остается собственником инфраструктуры, даже передавая ее в управление. Неприемлемо, что оно отказывается от ответственности, делегируя ее частному бизнесу", — заявил Кантоне.

Глава Anac оценил намерение правительства расторгнуть концессионное соглашение с Autostrade per l'Italia как "важный сигнал для граждан, если не хватает доверительных отношений между государством и частными компаниями". Кантоне сообщил также, что антикоррупционная служба уже направила запрос в компанию Autostrade per l'Italia относительно действовавших подрядов по обслуживанию моста в Генуе. По его словам, это касается более общей проблеме, связанной с "несоответствием между запланированными и реализованными инвестициями".