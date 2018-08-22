В Мумбаи возросло число погибших при пожаре в высотке, пишут СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 авг — РИА Новости. Число погибших в результате пожара, который произошел в среду утром в одном из многоэтажных зданий на юге экономической столицы Индии — Мумбаи, возросло до четырех человек, еще 16 получили ранения, передает телеканал NDTV.

Ранее в полиции города РИА Новости сообщили о двоих погибших и 14 пострадавших.

Пламя вспыхнуло на 12-м этаже высотного жилого здания в районе Парел примерно в 8.32 по местному времени (6.02 мск). В общей сложности на месте задействованы 14 пожарных машин. По информации телеканала, в здании по-прежнему могут находиться живые люди.

Ранее сообщалось, что часть людей, которые оказались блокированы на верхних этажах здания, смогли выбраться на крышу. Они были спасены при помощи строительного крана.

К настоящему моменту пламя локализовано. Причина пожара до сих пора остается неизвестна.