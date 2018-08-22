В покушении на чиновницу из Херсона подозревают шесть человек

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Украинские правоохранители подозревают шесть человек в покушении на убийство чиновницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк, заявил в среду глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Ранее полиция сообщила, что неизвестный облил работницу городского совета Херсона концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители возбудили дело по статье "умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания", позже статью переквалифицировали на "покушение на убийство". Князев заявлял, что правоохранители задержали пять подозреваемых по этому делу.

"На сегодняшний день следствием притягиваются к уголовной ответственности шесть граждан Украины, которых мы подозреваем в участии или соучастии в совершении этого преступления", — сказал Князев в эфире телеканала "112 Украина".

Он также сообщил, что в среду состоятся судебные заседания по избранию меры пресечения для еще двух подозреваемых.