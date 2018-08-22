В Мумбаи не менее десяти человек заблокированы в горящем высотном здании

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 авг — РИА Новости. Сильный пожар произошел в среду утром в одном из многоэтажных зданий на юге экономической столицы Индии — Мумбаи, сообщил РИА Новости представитель полиции города.

По словам собеседника агентства, пламя вспыхнуло на 12-м этаже высотного жилого здания в районе Парел. В настоящее время на месте задействованы 14 пожарных машин. Из фотографий, размещенных очевидцами в социальных сетях, видно, как над зданием, из которого поднимаются клубы черного дыма, кружат вертолеты.

"Мы спасли несколько человек, которые не могли самостоятельно выбраться из здания и забрались на крышу, откуда мы и вызволили их при помощи крана. По нашим данным, в доме находится еще около 10 человек, которые, предположительно, блокированы в лестничных пролетах. Мы пытаемся помочь им безопасно выбраться", — сказал представитель правоохранительных органов.

По его словам, к настоящему моменту данные о погибших отсутствуют. Причина пожара пока остается неизвестна.