Эксперт обвинил украинские власти в трагедии в Иловайске

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Генштаб и власти Украины скрывают факты и специально мешают расследованию событий, произошедших в Иловайске. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, тот факт, что никто не занимается расследованием трагедии в Иловайске, идет на пользу Генштабу Украины.

"Иловайск был придуман Генштабом, чтобы случайно не освободить Донецк. Я считаю, что со стороны Генштаба идет настоящий саботаж в сокрытии фактов касательно Иловайска", — заявил Жданов.

Кроме того, он считает, что ответственности за эти события никто не понесет, потому что в этом заинтересован лично Петр Порошенко.

"При нынешней власти никто не понесет ответственности. Я напомню, что лично президент повлиял на то, чтобы комиссия прекратила свою работу по расследованию причин трагедии Иловайска. Поэтому надеяться, что нынешняя власть накажет кого-то — не стоит", — сказал эксперт.

Жданов добавил, что украинские власти не выполнили ряд действий, которые необходимо предпринимать в таких ситуациях.

"Что касается самого расследования, я скажу, что многие трагедии, многие события произошли из-за того, что не были выполнены необходимые условия: не было объявлено военное положение, не было введено закона о военном времени, поэтому, в том числе, и силовые структуры, и войска проявляли чрезмерное воздействие на мирное население", — отметил он.

В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий". По данным Генпрокуратуры, тогда погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 миллионов гривен (11,6 миллиона долларов).