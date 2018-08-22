Ось озлобленных. Возможен ли новый союз против Трампа

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. С помощью твиттера, санкций и тарифных пошлин Дональд Трамп испортил отношения со многими традиционными партнерами США, и те сближаются с конкурентами Вашингтона. Германия нашла общий язык с Россией и Турцией. Все три страны встали на сторону Ирана. Китай по-прежнему пытается остановить развязанную американцами торговую войну, но и в Пекине терпение на исходе. Образуют ли эти государства какой-то союз — в материале РИА Новости.

Камни в огород Белого дома

Пока Ангела Меркель и Владимир Путин обсуждали в Берлине "Северный поток — 2", американцы не сидели сложа руки. Как сообщила газета The Wall Street Journal, Белый дом как раз в это время согласовывал санкции против европейских партнеров газопровода. Помимо компаний, участвующих в прокладке труб, Вашингтон решил наказать и банки, финансирующие проект.

Словно предчувствуя это, на переговорах с российским президентом канцлер Германии подчеркнула, что "Северный поток — 2" — давно решенный вопрос и не следует искать в нем политику. Путин согласился. Общая позиция по газопроводу стала первым российско-германским камнем в огород американцев.

Второй полетел после того, как Путин и Меркель выразили "обоюдную обеспокоенность" по поводу развязанной США торговой войны. Две недели назад от нее пострадала Анкара. Повышение пошлин на турецкие алюминий и сталь обвалили лиру. Чтобы успокоить рынок, турецкие власти предприняли экстренные антикризисные меры. А Реджеп Тайип Эрдоган заявил о геополитическом развороте Турции от США к новым партнерам.

Лидеры России и Германии на переговорах выступили также против одностороннего выхода США из сделки по иранской ядерной программе. Сами они намерены выполнять условия соглашения.

Непредсказуемый Трамп объединяет

Консолидированная позиция Москвы и Берлина по ряду вопросов вызвала на Западе волну дискуссий. Некоторые европейские журналисты и эксперты заговорили о формирующейся новой геополитической оси. Выдвигались версии, что к ней могут присоединиться Турция, Иран и Китай. Объединяют все эти страны испорченные отношения с США.

"Противодействие непредсказуемости Трампа — тут Москва и Берлин совпали. Но повестка общих и пересекающихся интересов шире", — объяснил РИА Новости старший научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Девятков, оговорившись, что демонстрация политико-дипломатического единства еще не повод говорить об оси.

В подтверждение того, что общность интересов России и Германии шире антиамериканской повестки, эксперт указал на транзит российского газа через территорию Украины, на сохранении которого настаивает Евросоюз.

Ближайшему партнеру России в Европе — Австрии — это тоже выгодно: украинский транзит позволяет ежегодно закачивать в австрийский газовый хаб Баумгартен до 30 миллиардов кубометров топлива. Девятков полагает, что как раз эта тема была в центре внимания Путина и австрийского канцлера Себастьяна Курца на переговорах, состоявшихся после свадьбы главы австрийского МИДа.

Нашли общее и с режимом аятолл

В сфере российско-германских интересов и ситуация в Сирии, которую Россия долгое время пыталась координировать с США. После освобождения большей части сирийской территории от боевиков "Исламского государства"* встал вопрос о возвращении на родину беженцев. Но прежде надо восстановить в стране разрушенную войной инфраструктуру.

Путин еще в июле призвал мировое сообщество оказать Сирии гуманитарную помощь, что к тому же снизит миграционную нагрузку на Европу. Трамп парировал: выделять средства на восстановление Сирии должны не США, а "другие богатые страны". Скептически к предложению российского президента отнесся и Евросоюз. Однако включение в повестку переговоров Путина и Меркель этого пункта может свидетельствовать об изменении европейской точки зрения.

"С сирийским урегулированием связана ключевая для Меркель внутриполитическая проблема — беженцы. Германия и Россия заинтересованы, чтобы в Сирии прошли выборы, были обеспечены необходимые для возрождения страны социально-экономические условия", — говорит Девятков.

Российско-германский диалог по восстановлению Сирии поддержал Тегеран. Иранист Юлия Свешникова объясняет это желанием Исламской Республики сохранить присутствие в САР и в послевоенный период. "Иран вложил в эту страну много сил и средств. Но именно глубокая вовлеченность Тегерана в сирийский конфликт сдерживает европейскую помощь", — пояснила она РИА Новости.

Возможности Тегерана влиять на ситуацию в Сирии ограничивает возобновление американских санкций. Эксперт сомневается в способности иранского режима предложить что-то конкретное для восстановления республики. "В Иране хотели бы извлечь максимум пользы для себя из противоречий между США, Европой, Турцией, Россией и Китаем, но это все тактические ходы".

К перспективе создания геополитической оси с участием стран, столкнувшихся с санкциями или высокими тарифами США, специалист отнеслась скептически. "Все участники предполагаемого блока — прагматики и действуют исходя из ситуации и своих разноплановых интересов".

У Пекина и Анкары свои счеты

Российско-германскую повестку переговоров одобрила Турция. Впрочем, после обострения отношений с Вашингтоном Анкара всячески поддерживает американских противников. "Турция отказалась вводить санкции против России и Ирана: основная доля нефти и газа на турецкий рынок поставляется из этих стран, и санкции угрожают энергетической безопасности", — прокомментировал ситуацию РИА Новости проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов.

Директор Центра востоковедных исследований Владимир Аватков напомнил, что в сфере энергетики Россию и Турцию объединяют также газопровод "Голубой поток" и строящаяся атомная электростанция "Аккую". "Анкара проводит более независимую от Вашингтона политику, и Москве от этого комфортнее. Всегда проще понимать партнера, за которым не стоят другие державы", — уточнил эксперт.

Однако опрошенные РИА Новости специалисты сомневаются, что Турция полностью переключится с Запада на других партнеров. Скорее, Анкара продолжит искать баланс в отношениях с США за счет сближения с Европой, Россией и Китаем. Что касается интереса Турции к созданию антиамериканской оси, то тут все зависит от обстоятельств. "США доминируют в глобальной экономике. Это заставляет Турцию забывать старые обиды", — говорит Аватков.

Такой же ситуативный интерес к формированию антиамериканской оси проявляет и Китай. Хотя Пекин одним из первых пострадал от повышения таможенных пошлин, китайцы пытаются договориться с Белым домом. По мнению руководителя программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александра Габуева, даже если предположить, что из дружбы против США что-нибудь получится, главное — какой у вошедших в этот союз стран будет общая повестка. "На деле все постараются восстановить отношения с Вашингтоном", — сообщил эксперт РИА Новости. Вопрос только в том, когда и на каких условиях.

* Террористическая организация, запрещенная в России.