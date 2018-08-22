РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Ось озлобленных. Возможен ли новый союз против Трампа

(обновлено: 08:10 22.08.2018)
05390
© REUTERS / Chris WattieПрезидент США Дональд Трамп на трапе борта номер один. 17 августа 2018Президент США Дональд Трамп на трапе борта номер один. 17 августа 2018
© REUTERS / Chris Wattie

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. С помощью твиттера, санкций и тарифных пошлин Дональд Трамп испортил отношения со многими традиционными партнерами США, и те сближаются с конкурентами Вашингтона. Германия нашла общий язык с Россией и Турцией. Все три страны встали на сторону Ирана. Китай по-прежнему пытается остановить развязанную американцами торговую войну, но и в Пекине терпение на исходе. Образуют ли эти государства какой-то союз — в материале РИА Новости.

Камни в огород Белого дома

Пока Ангела Меркель и Владимир Путин обсуждали в Берлине "Северный поток — 2", американцы не сидели сложа руки. Как сообщила газета The Wall Street Journal, Белый дом как раз в это время согласовывал санкции против европейских партнеров газопровода. Помимо компаний, участвующих в прокладке труб, Вашингтон решил наказать и банки, финансирующие проект.

Словно предчувствуя это, на переговорах с российским президентом канцлер Германии подчеркнула, что "Северный поток — 2" — давно решенный вопрос и не следует искать в нем политику. Путин согласился. Общая позиция по газопроводу стала первым российско-германским камнем в огород американцев.

Строительство трубопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Игорь Самойлов
За вас, за нас, за газ. Москва и Берлин готовы противостоять США

Второй полетел после того, как Путин и Меркель выразили "обоюдную обеспокоенность" по поводу развязанной США торговой войны. Две недели назад от нее пострадала Анкара. Повышение пошлин на турецкие алюминий и сталь обвалили лиру. Чтобы успокоить рынок, турецкие власти предприняли экстренные антикризисные меры. А Реджеп Тайип Эрдоган заявил о геополитическом развороте Турции от США к новым партнерам.

Лидеры России и Германии на переговорах выступили также против одностороннего выхода США из сделки по иранской ядерной программе. Сами они намерены выполнять условия соглашения.

Непредсказуемый Трамп объединяет

Консолидированная позиция Москвы и Берлина по ряду вопросов вызвала на Западе волну дискуссий. Некоторые европейские журналисты и эксперты заговорили о формирующейся новой геополитической оси. Выдвигались версии, что к ней могут присоединиться Турция, Иран и Китай. Объединяют все эти страны испорченные отношения с США.

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Германию
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин сказал Меркель, что транзит газа через Украину будет сохранен

"Противодействие непредсказуемости Трампа — тут Москва и Берлин совпали. Но повестка общих и пересекающихся интересов шире", — объяснил РИА Новости старший научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Девятков, оговорившись, что демонстрация политико-дипломатического единства еще не повод говорить об оси.

В подтверждение того, что общность интересов России и Германии шире антиамериканской повестки, эксперт указал на транзит российского газа через территорию Украины, на сохранении которого настаивает Евросоюз.

Ближайшему партнеру России в Европе — Австрии — это тоже выгодно: украинский транзит позволяет ежегодно закачивать в австрийский газовый хаб Баумгартен до 30 миллиардов кубометров топлива. Девятков полагает, что как раз эта тема была в центре внимания Путина и австрийского канцлера Себастьяна Курца на переговорах, состоявшихся после свадьбы главы австрийского МИДа.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи. 18 августа 2018 года
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи. 18 августа 2018 года

Нашли общее и с режимом аятолл

В сфере российско-германских интересов и ситуация в Сирии, которую Россия долгое время пыталась координировать с США. После освобождения большей части сирийской территории от боевиков "Исламского государства"* встал вопрос о возвращении на родину беженцев. Но прежде надо восстановить в стране разрушенную войной инфраструктуру.

Путин еще в июле призвал мировое сообщество оказать Сирии гуманитарную помощь, что к тому же снизит миграционную нагрузку на Европу. Трамп парировал: выделять средства на восстановление Сирии должны не США, а "другие богатые страны". Скептически к предложению российского президента отнесся и Евросоюз. Однако включение в повестку переговоров Путина и Меркель этого пункта может свидетельствовать об изменении европейской точки зрения.

"С сирийским урегулированием связана ключевая для Меркель внутриполитическая проблема — беженцы. Германия и Россия заинтересованы, чтобы в Сирии прошли выборы, были обеспечены необходимые для возрождения страны социально-экономические условия", — говорит Девятков.

Российско-германский диалог по восстановлению Сирии поддержал Тегеран. Иранист Юлия Свешникова объясняет это желанием Исламской Республики сохранить присутствие в САР и в послевоенный период. "Иран вложил в эту страну много сил и средств. Но именно глубокая вовлеченность Тегерана в сирийский конфликт сдерживает европейскую помощь", — пояснила она РИА Новости.

Возможности Тегерана влиять на ситуацию в Сирии ограничивает возобновление американских санкций. Эксперт сомневается в способности иранского режима предложить что-то конкретное для восстановления республики. "В Иране хотели бы извлечь максимум пользы для себя из противоречий между США, Европой, Турцией, Россией и Китаем, но это все тактические ходы".

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В Иране назвали условия ухода из Сирии

К перспективе создания геополитической оси с участием стран, столкнувшихся с санкциями или высокими тарифами США, специалист отнеслась скептически. "Все участники предполагаемого блока — прагматики и действуют исходя из ситуации и своих разноплановых интересов".

У Пекина и Анкары свои счеты

Российско-германскую повестку переговоров одобрила Турция. Впрочем, после обострения отношений с Вашингтоном Анкара всячески поддерживает американских противников. "Турция отказалась вводить санкции против России и Ирана: основная доля нефти и газа на турецкий рынок поставляется из этих стран, и санкции угрожают энергетической безопасности", — прокомментировал ситуацию РИА Новости проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов.

Директор Центра востоковедных исследований Владимир Аватков напомнил, что в сфере энергетики Россию и Турцию объединяют также газопровод "Голубой поток" и строящаяся атомная электростанция "Аккую". "Анкара проводит более независимую от Вашингтона политику, и Москве от этого комфортнее. Всегда проще понимать партнера, за которым не стоят другие державы", — уточнил эксперт.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии запуска строительства первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) "Аккую"
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии запуска строительства первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) "Аккую"

Однако опрошенные РИА Новости специалисты сомневаются, что Турция полностью переключится с Запада на других партнеров. Скорее, Анкара продолжит искать баланс в отношениях с США за счет сближения с Европой, Россией и Китаем. Что касается интереса Турции к созданию антиамериканской оси, то тут все зависит от обстоятельств. "США доминируют в глобальной экономике. Это заставляет Турцию забывать старые обиды", — говорит Аватков.

Электронное табло с текущим курсом валют на одной из улиц Стамбула. 13 августа 2018
© AFP 2018 / Yasin Akgul
Эрдоган назвал Трампа экономическим террористом и объявил войну айфону

Такой же ситуативный интерес к формированию антиамериканской оси проявляет и Китай. Хотя Пекин одним из первых пострадал от повышения таможенных пошлин, китайцы пытаются договориться с Белым домом. По мнению руководителя программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александра Габуева, даже если предположить, что из дружбы против США что-нибудь получится, главное — какой у вошедших в этот союз стран будет общая повестка. "На деле все постараются восстановить отношения с Вашингтоном", — сообщил эксперт РИА Новости. Вопрос только в том, когда и на каких условиях.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена