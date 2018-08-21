МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. МИД РФ опроверг заявления афганского посла в России о том, что Москва якобы планирует использовать талибов* против боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане, говорится в комментарии департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

"Обратили внимание на недавнее заявление посла Исламской Республики Афганистан в Москве Абдула Кучая о том, что Российская Федерация якобы планирует использовать Движение талибов* (ДТ) против ИГИЛ* в Афганистане", — говорится в комментарии.

"Со всей определенностью хотели бы заявить о том, что утверждения главы афганской дипмиссии в Москве не соответствуют действительности и полностью искажают смысл политики Российской Федерации на афганском направлении. Мы уже неоднократно заявляли об этом авторам подобных измышлений", — подчеркивает МИД РФ.

При этом российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что Кучай "уже не в первый раз прибегает к подобного рода заявлениям, основанным на откровенных инсинуациях". "Призываем не идти на поводу у тех, кому не нравятся предпринимаемые Российской Федерацией усилия по налаживанию мирного процесса в Афганистане и нейтрализации исходящих из этой страны экстремистских и террористических угроз", — говорится в комментарии.

"Вызывает глубокое сожаление, что посол Афганистана вместо того, чтобы всячески способствовать поддержанию атмосферы партнерства и взаимного доверия между Российской Федерацией и Исламской Республикой Афганистан, предпринимает шаги, ведущие к противоположному результату", — заявил МИД РФ.

Ранее специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил РИА Новости, что талибы* примут участие в московской встрече по Афганистану 4 сентября. Посол Афганистана в РФ Абдул Каюм Кучай заявил РИА Новости, что Кабул не возражает против приезда талибов*.

Ранее в МИД РФ заявляли, что контакты с талибами* Москва поддерживает исключительно в целях обеспечения безопасности российских граждан в Афганистане и побуждения этой группировки присоединиться к процессу национального примирения.

*Террористические организации, запрещенные в России