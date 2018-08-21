МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. МИД РФ опроверг заявления афганского посла в России о том, что Москва якобы планирует использовать талибов* против боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане, говорится в комментарии департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.
"Со всей определенностью хотели бы заявить о том, что утверждения главы афганской дипмиссии в Москве не соответствуют действительности и полностью искажают смысл политики Российской Федерации на афганском направлении. Мы уже неоднократно заявляли об этом авторам подобных измышлений", — подчеркивает МИД РФ.
При этом российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что Кучай "уже не в первый раз прибегает к подобного рода заявлениям, основанным на откровенных инсинуациях". "Призываем не идти на поводу у тех, кому не нравятся предпринимаемые Российской Федерацией усилия по налаживанию мирного процесса в Афганистане и нейтрализации исходящих из этой страны экстремистских и террористических угроз", — говорится в комментарии.
"Вызывает глубокое сожаление, что посол Афганистана вместо того, чтобы всячески способствовать поддержанию атмосферы партнерства и взаимного доверия между Российской Федерацией и Исламской Республикой Афганистан, предпринимает шаги, ведущие к противоположному результату", — заявил МИД РФ.
Ранее в МИД РФ заявляли, что контакты с талибами* Москва поддерживает исключительно в целях обеспечения безопасности российских граждан в Афганистане и побуждения этой группировки присоединиться к процессу национального примирения.
*Террористические организации, запрещенные в России