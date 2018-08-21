Жене Ярошенко разрешили посетить мужа в тюрьме

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Жена российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в США, направляется посетить мужа в тюрьме спустя семь лет без свиданий, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Во вторник жена Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме "Форт-Дикси", рассказала РИА Новости, что прилетела в Нью-Йорк вместе с дочерью и ждет, когда ей назначат свидание с мужем. Ранее Виктория Ярошенко сообщала, что супруг жаловался на боли в животе и зубах, на то, что ему не оказывается медпомощь.

"Сегодня жене дано разрешение, и она выезжает сейчас — это самый главный момент… Семь лет он не видел жену", — сказала Москалькова.

Она отметила, что до сих пор ждет ответа от США на свою просьбу лично посетить заключенного летчика.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.