Лавров оценил ситуацию с разделительными линиями на Балканах

СОЧИ, 21 авг — РИА Новости. Россия и Сербия согласны в необходимости избегать действий, которые будут продвигать разделительные линии на Балканах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В целом у нас с Сербией единая позиция относительно необходимости избегать на Балканах каких-либо действий, которые будут передвигать сюда разделительные линии, которые будут продолжать здесь политику по принципу "свой-чужой", "или с нами, или против нас", — заявил министр на совместной пресс-конференции с сербским коллегой.