СОЧИ, 21 авг — РИА Новости. Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что косовские албанцы не готовы идти на компромиссы в вопросе демаркации границы.

Официальный Белград не признает наличие границы с самопровозглашенной республикой и называет существующее в рамках автономного края Косово и Метохии в составе Сербии разделение административной линией. За чертой этой линии на территории крайнего юга центральной Сербии находятся муниципалитеты Прешево, Буяновац и Медведжа, частично населенные албанцами, лидеры которых периодически требуют интеграции своей Прешевской долины с Приштиной.

"Это является доказательством того, насколько они вообще не готовы к какому-либо компромиссу. В сущности это показывает, насколько они все хотят реализации своего проекта великой Албании. Им этого мало, они бы дошли до города Ниш, они бы себе взяли и половину Черногории, половину Македонии, север Греции. Но при этом они абсолютно не понимают, что ситуация в мире изменилась", — сказал Дачич на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, комментируя информацию о том, что косовские албанцы намерены взять под свой контроль Прешевскую долину и не отдавать под контроль Сербии населенный сербами север края.

Ранее Радио и телевидение Сербии со ссылкой на неназванные приштинские СМИ сообщило, что комиссия самопровозглашенной республики Косово по вопросам определения линии госграницы начала сбор документов для разграничения с центральной Сербией. При этом ранее президент Косово Хашим Тачи допустил, что в случае подписания договора об окончательной нормализации отношений между Белградом и Приштиной возможна корректировка существующих границ и административной линии.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.