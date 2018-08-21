СОЧИ, 21 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не может даже гипотетически представить, как Россия может использовать талибов* в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.

"Я не могу себе представить, как даже гипотетически Россия может использовать "Талибан"* для борьбы с ИГИЛ"*, — заявил глава МИД РФ на пресс-конференции с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

По словам Лаврова, РФ борется с ИГ* всеми имеющимися у нее средствами.

"Поддерживаем Сирийскую Арабскую Республику в этой борьбе, оказываем содействие в оснащении армии Ирака в тех же целях и, конечно, хотим, чтобы афганский народ избавился от игиловцев", — пояснил дипломат.

Во вторник специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил РИА Новости, что талибы* примут участие в московской встрече по Афганистану 4 сентября. Посол Афганистана в РФ Абдул Каюм Кучай заявил РИА Новости, что Кабул не возражает против приезда талибов*.

В МИД РФ заявляли, что контакты с талибами* Москва поддерживает исключительно в целях обеспечения безопасности российских граждан в Афганистане и побуждения этой группировки присоединиться к процессу национального примирения.

*Террористические организации, запрещенные в России