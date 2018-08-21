Лавров рассказал, когда состоится встреча Волкера с Сурковым

СОЧИ, 21 авг — РИА Новости. РФ поддерживает с США контакты, в том числе, по урегулированию в Сирии и на Украине, в обозримом будущем планируется встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наши контакты с США ведутся по многим вопросам, в том числе по Сирии и по Украине. По Сирии более интенсивно, по Украине идет диалог формата Волкер-Сурков, они обмениваются оценками ситуации и планируют, как я понимаю, встречу в обозримом будущем", — заявил Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.