Косовские албанцы не выполняют договоренности с Белградом, заявил Лавров

СОЧИ, 21 авг — РИА Новости. Косовские албанцы не выполняют раннее достигнутые с Белградом договоренности, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня обменялись мнениями по ситуации на Балканах, уделив главное внимание вопросу о Косово. Россия неизменно выступает за полное, неукоснительное выполнение резолюции 1244. Поддерживаем те действия, которые предпринимает Белград с тем, чтобы добиться выполнения этого важнейшего международного документа", — сказал Лавров по итогам переговоров со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем.

"Отмечаем конструктивную позицию Белграда на переговорах с Приштиной при посредничестве Европейского Союза, однако о той позиции, которую занимают косовские албанцы, такое сказать нельзя. Они не выполняют те договоренности, которые уже были достигнуты", — добавил глава МИД РФ.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины в апреле 2013 года и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения соглашений — 4 августа — был не соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.