Глава МВД Британии извинился перед представителями "поколения Windrush"

ЛОНДОН, 21 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава МВД Великобритании Саджид Джавид извинился перед гражданами, которых затронул скандал вокруг "поколения Windrush".

Весной несколько раз перед пострадавшими от действий британских властей извинялась премьер страны Тереза Мэй.

"То, с чем столкнулись некоторые представители поколения Windrush, абсолютно неприемлемо, я намерен исправить ошибки прошлого. Я хотел бы лично извиниться перед теми, чьи дела мы пересматриваем, я намерен предоставить им поддержку и компенсации, которые они заслужили", — говорится в распространенном МВД Британии заявлении Джавида.

Скандал стал причиной отставки прежнего главы МВД. Эмбер Радд 29 апреля ушла в отставку после того, как парламентарии упрекнули ее в том, что она обманула палату общин, утверждая, что целевых показателей по депортациям, связанных с так называемым "делом поколения Windrush", в МВД нет.

После Второй мировой войны выходцев из Африки и с Карибских островов активно приглашали в Великобританию, чтобы возместить нехватку рабочей силы. Корабль, доставивший 492 мигранта в Великобританию 22 июня 1948 года, назывался Windrush. Недавно выяснилось, что многие родственники тех, кто приехал в Соединенное Королевство с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты: некоторые были вынуждены уехать, другим приходили предупреждения о возможной депортации, они теряли работу и право на медобслуживание.

Когда в распоряжение британских СМИ попали документы, свидетельствующие о том, что МВД устанавливало целевые показатели числа депортаций, Радд пришлось подать в отставку.