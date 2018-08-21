Глава МВД Британии извинился перед представителями "поколения Windrush"

ЛОНДОН, 21 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава МВД Великобритании Саджид Джавид извинился перед гражданами, которых затронул скандал вокруг "поколения Windrush".
"То, с чем столкнулись некоторые представители поколения Windrush, абсолютно неприемлемо, я намерен исправить ошибки прошлого. Я хотел бы лично извиниться перед теми, чьи дела мы пересматриваем, я намерен предоставить им поддержку и компенсации, которые они заслужили", — говорится в распространенном МВД Британии заявлении Джавида.
Скандал стал причиной отставки прежнего главы МВД. Эмбер Радд 29 апреля ушла в отставку после того, как парламентарии упрекнули ее в том, что она обманула палату общин, утверждая, что целевых показателей по депортациям, связанных с так называемым "делом поколения Windrush", в МВД нет.
Когда в распоряжение британских СМИ попали документы, свидетельствующие о том, что МВД устанавливало целевые показатели числа депортаций, Радд пришлось подать в отставку.