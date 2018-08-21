Вучич рассказал о планах встреч с Путиным в этом году

БЕЛГРАД, 21 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич планирует в ближайшие месяцы две встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сам Вучич сообщил журналистам во вторник на военном аэродроме Батайница, где прошла презентация двух отремонтированных МиГ-29, переданных Россией Сербии.

По словам Вучича, он ожидает визита Путина в Белград в ноябре.

"Мы ожидаем, что президент Путин приедет и, как вы видите, мы серьезно готовимся", — сказал Вучич, отвечая на вопрос по подготовке визита.

Он также сообщил о планах встретиться с российским президентом и до его визита в Белград.

"Мы сейчас работаем над этим. Наши кабинеты ведут переговоры, проводить ли встречу в Москве или каком-либо другом месте. Я надеюсь, у меня будет возможность встретиться с российским президентом и до его официального визита в Белград", — сказал Вучич.

В ноябре в Сербии планируются торжественные мероприятия и военный парад по случаю 100-летия победы в Первой мировой войне.