В Вильнюсе произошло ДТП с участием военнослужащих НАТО

ВИЛЬНЮС, 21 авг — РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих НАТО произошло утром на окраине Вильнюса, сообщает Sputnik Литва.
Как сообщает агентство, в полицию поступило сообщение о пострадавших в ДТП – пятилетнем ребенке и мужчине. Позже выяснилось, что они получили незначительные травмы и обошлось без посещения медучреждения.
По данным агентства, один из участников ДТП — гражданин Венгрии — свою вину не отрицает.
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