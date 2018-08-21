В Вильнюсе произошло ДТП с участием военнослужащих НАТО

Американские военные во время учений Saber Strike 2018 в Литве. Архивное фото

Американские военные во время учений Saber Strike 2018 в Литве. Архивное фото

ВИЛЬНЮС, 21 авг — РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих НАТО произошло утром на окраине Вильнюса, сообщает Sputnik Литва.

"В Вильнюсе на перекрестке Молетского шоссе и улицы Скерсинес солдаты НАТО из Венгрии спровоцировали аварию", — говорится в сообщении.

Как сообщает агентство, в полицию поступило сообщение о пострадавших в ДТП – пятилетнем ребенке и мужчине. Позже выяснилось, что они получили незначительные травмы и обошлось без посещения медучреждения.

По данным агентства, один из участников ДТП — гражданин Венгрии — свою вину не отрицает.

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