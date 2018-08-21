В СФ назвали условия содержания Бутиной в США нарушением гражданских прав

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Условия содержания под стражей в США россиянки Марии Бутиной чрезмерны, избыточны и нарушают Международный пакт о гражданских и политических правах, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"По имеющейся информации, условия содержания под стражей в США Марии Бутиной несоразмерны той общественной опасности, которая якобы исходит от Марии. Они представляются чрезмерными и избыточными", – заявил российский сенатор.

Он отметил, что, согласно Международному пакту о гражданских и политических правах, все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности (статья 10).

"Принципы и нормы международного права запрещают жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение в отношении лиц, содержащихся под стражей", — заявил Клишас.

Глава комитета отметил, что игнорирование этих норм международного права при уголовном преследовании российских граждан является "инструментом политического давления".

Клишас подчеркнул, что Российская Федерация, безусловно, использует все доступные дипломатические и юридические механизмы для смягчения режима содержания под стражей Бутиной, а также для оказания ей поддержки.

"Наши дипломаты добились некоторого улучшения её содержания. Необходимо продолжить работу в данном направлении, чтобы обеспечить соблюдения её прав", – сказал он.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Судья постановил арестовать россиянку. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября. До 17 августа Бутину содержали в тюрьме Вашингтона, в пятницу ее перевели в тюрьму Александрии (близ столицы).

Российские дипломаты экстренно посетили в субботу россиянку в новой тюрьме, где ее содержат в изоляции в одиночной камере. Как заявило посольство, "после месячного содержания в Вашингтонской тюрьме российскую гражданку без всякого предупреждения в пятницу вечером перевели в тюрьму города Александрии, при этом забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены". Там добавили, что "пребывание в столичной тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием". Дипмиссия с возмущением отметила, что "Марию этапировали в кандалах, при этом никто так и не удосужился объяснить, что происходит и куда ее везут".

По данным посольства, следующие 12 часов Бутина провела "в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна", "ее собираются держать взаперти в одиночной камере". Посольство заявило, что продолжит добиваться освобождения Бутиной и направит в госдеп США очередной демарш с жесткой оценкой неприемлемых методов, применяемых к российской гражданке, и требованием нормальной, человеческой реакции на происходящее.