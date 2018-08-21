В Чернигове мужчина устроил стрельбу в игорном заведении

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу из карабина в игорном заведении в городе Чернигов, его задержали правоохранители, передает во вторник агентство УНИАН со ссылкой на прокуратуру Черниговской области Украины.

"По каналу "102" поступило сообщение о том, что в помещение национальной лотереи "Золотой кубок" вошел неизвестный мужчина с предметом, внешне похожим на автомат, и выстрелил в стену, раненых нет", — говорится в сообщении. Инцидент произошел в понедельник.

По данным прокуратуры, на месте правоохранители задержали местного жителя, у которого при себе было 27 патронов и карабин М1, разрешение на оружие и три гильзы. Мужчина объяснил, что пришел выразить свое недовольство работой игорного учреждения, добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.