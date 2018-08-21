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Власти уточнили число жертв паводка на юге Италии

(обновлено: 11:15 21.08.2018)
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© REUTERS / Corpo Nazionale Soccorso Alpino e SpeleologicoВертолет итальянских спасателей в горном ущелье, где было наводнение, Калабрия. 20 августа 2018Вертолет итальянских спасателей в горном ущелье, где было наводнение, Калабрия. 20 августа 2018
© REUTERS / Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

РИМ, 21 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Число жертв сильного паводка в южноитальянской области Калабрия составляет 10, а не 11 человек, как сообщалось ранее, уточнил руководитель региональной службы Гражданской обороны (ГО) Калабрии Карло Танси.

"В настоящее время установлена гибель 10 человек", — сказал Танси. По его словам, ошибка произошла ночью из-за одновременного поступления информации сразу из нескольких источников.

Ранее во вторник в службе ГО Калабрии РИА Новости сообщили, что данных о погибших в результате паводка россиянах у спасателей нет. В префектуре провинции Козенца РИА Новости сказали, что в списке туристов, получивших ранения и находящихся в настоящее время в больницах Калабрии, граждан РФ также нет.

В понедельник в калабрийском национальном парке Поллино на экскурсии находились несколько туристических групп общей численностью около 40 человек. Вследствие ливневых дождей уровень протекающей по парку горной речки Раганелло резко поднялся, многих туристов смыло бурным водным потоком. На место ЧП немедленно прибыли пожарные, сотрудники службы ГО и карабинеры, которым удалось спасти около 20 человек. По данным местных властей, в настоящее время в больницах находятся 11 раненых, пять человек пока считаются пропавшими без вести. Поисковые работы продолжаются.

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