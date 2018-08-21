Суд в Херсоне арестовал второго подозреваемого в покушении на чиновницу

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Суд в Херсоне арестовал на два месяца второго подозреваемого в покушении на убийство чиновницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Ранее полиция сообщила, что неизвестный облил работницу городского совета Херсона концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители возбудили дело по статье "умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания", позже статью переквалифицировали на "покушение на убийство". Правоохранители задержали пятерых подозреваемых, одного из них суд арестовал на два месяца.

"Задержанного, который разыскивался полицией, суд арестовал на 60 суток без права внесения залога", — говорится в сообщении МВД. Указывается, что заседание суда состоялось накануне.