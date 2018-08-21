Пенсии в монархиях Персидского залива: и ста тысяч долларов мало

ДОХА, 21 авг – РИА Новости. Богатейшие нефтяные монархии Персидского залива, прежде всего Катар, обеспечивают своим подданным безбедную жизнь: на пенсию можно выйти уже в 40 лет, а после 60 вообще запрещено работать в госсекторе. Однако сами работники делают на пенсии лишь небольшие отчисления, так что пенсионные фонды убыточны и субсидируются государством, а жители выражают недовольство, даже если пенсия — 100 тысяч долларов.

В пенсионном ведомстве Катара сетуют, что многие недовольные пытаются переложить на государство ответственность за собственные решения: вместо того чтобы добиваться карьерных успехов и зарабатывать, они рано ушли на пенсию, а теперь жалуются на низкие доходы. Хотя в последнее время многие предпочитают работать дольше и даже просят повысить пенсионный возраст, по достижении которого здесь — в отличие от европейских стран — работать в госсекторе нельзя вообще.

Доходы арабских монархий от экспорта нефти и газа сравнимы с российскими, при этом число жителей и следовательно пенсионеров там меньше, чем в России, в десятки раз, а площадь и соответственно потребность в инфраструктуре — в сотни.

РИА Новости разбирается в пенсионной системе богатейших стран региона.

Цифры

"Пенсионная система во всех странах Персидского залива похожа. Она основана на отчислении страховых взносов в пенсионный фонд, но в каждой из шести стран эти отчисления разные", — рассказала РИА Новости директор департамента планирования в генеральном управлении Катара по пенсиям и социальному обеспечению Моза Мухаммед ас-Слейти.

Самые маленькие отчисления — в 5% от своей базовой зарплаты и прибавляемого к ней социального бонуса — делают подданные Катара, еще 10% за них платит работодатель, причем не из зарплатных средств.

В соседней Саудовской Аравии отчисления в пенсионный фонд составляют 18% от базовой зарплаты для работников частного и государственного секторов, при этом они делятся поровну — по 9% между работником и работодателем.

Ас-Слейти обратила внимание, что при начислении пенсий в Катаре, если человек работал на госслужбе, за основу берется его зарплата за последний год работы, а если на частную компанию — средняя зарплата за последние пять лет работы. При этом размер пенсии не может превышать размер получаемой зарплаты.

Маленький Катар с огромными запасами природного газа, инвестициями по всему миру и коренным населением, не превышающим 1 миллиона человек — одно из богатейших государств не только в арабском регионе, но и во всем мире. По данным международных организаций, в Катаре самые высокие в мире зарплаты, при этом в стране, где число работающих коренных жителей не превышает 9% от общего числа работников, почти отсутствует безработица.

Как следует из зарплатной шкалы государственных служащих в Катаре, базовая зарплата самой низкооплачиваемой из 16 категорий составляет — от 4,12 тысячи до 5,6 тысячи катарских риалов (около 1,15 тысячи — 1,53 тысячи долларов). К этой сумме женатым мужчинам, у которых растут расходы в связи с появлением семьи, доплачивается около 800 долларов социального бонуса, неженатые и женщины получают надбавку около 440 долларов. Женщине могут выплачивать и полную надбавку в 800 долларов, если она зарабатывает больше мужа или если она в разводе с детьми на попечении. К низшей из 16 категорий относятся люди, которые, как правило, имеют только несколько классов школьного образования и могут быть недостаточно грамотны. Именно с базовой зарплаты вместе с социальным бонусом делаются отчисления в пенсионный фонд.

Базовая зарплата в средней, восьмой категории госслужащих Катара, имеющих высшее образование и не очень большой стаж, составляет от 4 тысяч до 5 тысяч долларов, к которой женатым мужчинам добавляют бонус в 1,1 тысячи долларов, а неженатым и женщинам — 800 долларов.

Однако ас-Слейти подчеркнула, что полная зарплата в странах Персидского залива включает помимо базовой части и социального бонуса еще множество других надбавок — компенсации за жилье, транспорт, связь и особые условия работы, размер этих компенсаций может равняться или даже превышать базовую зарплату.

"Поскольку отчисления в Катаре делаются только с основной зарплаты и социальной надбавки, а в таких странах, как Саудовская Аравия и Бахрейн, вообще ограничиваются базовой зарплатой, то, конечно, выходя на пенсию в Катаре, человек теряет 35-40% своего прежнего дохода, в других странах это еще больше", — сказала представитель пенсионного управления.

Пенсионный минимум и потолок

В Катаре нет минимального размера пенсии и пенсионного потолка.

"У нас есть пенсии и по 400 тысяч (почти 110 тысяч долларов)", — сказала собеседница агентства.

Однако в других монархиях — Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и ОАЭ — установлен как минимальный, так и предельный размер пенсий, невзирая на размер последней зарплаты работника. В Объединенных Арабских Эмиратах пенсия не может превышать зарплаты министра в пределах 300 тысяч дирхамов (более 82 тысяч долларов), а в Саудовской Аравии — зарплаты министра в 62 тысяч риалов (16 тысяч долларов).

Для частных компаний потолок пенсий в ОАЭ — 50 тысяч дирхамов (около 14 тысяч долларов). При этом пенсия не может быть меньше 6 тысяч дирхамом (1,5 тысячи долларов).

Законом Саудовской Аравии, где встречаются очень низкие зарплаты, минимальная пенсия определена в размере 3 тысячи риалов (порядка 800 долларов), но это положение не выполняется. При этом на полную пенсию имеет право претендовать человек, отработавший 40 лет. В Бахрейне система аналогичная.

Пенсионер в 40 лет — аравийская повседневность

В Катаре, по словам ас-Слейти, государство дает подданным возможность уйти на пенсию рано.

После 40 лет, имея стаж не менее 15 лет, подданный Катара имеет право уволиться и выйти на пенсию. Если он увольняется раньше, то забирает все уплаченные им до этого времени взносы в пенсионный фонд в виде единовременной выплаты.

В ОАЭ стать пенсионером можно с 49 лет, отработав 25 лет. При этом работники могут "купить" стаж в пенсионном управлении, чтобы получать пенсию в большем или полном размере. Если за работника платились страховые взносы менее 15 лет, считается, сколько лет ему осталось до получения пенсии, и он может разом оплатить недостающую сумму взносов и получить необходимый для начисления пенсии стаж, не работая, но доля работодателя в 10% тоже ляжет на его плечи.

Однако, как указала представитель пенсионного управления Катара, в странах Персидского залива как таковое отсутствует понятие "пенсионный возраст". Вернее, в него вкладывается несколько другой смысл, чем в России. Если в России "пенсионный возраст" — когда человек может перестать работать и уйти на пенсию, то в аравийских монархиях — когда обязан.

"В нашем законе о кадрах не прописано такое понятие как пенсионный возраст, в нем указаны условия, при которых можно уволиться, и условия начисления пенсии. Достаточно большой процент населения Катара увольняются еще в молодом возрасте и начинают получать ту пенсию, на которую они наработали, но в законе сказано, что максимальный возраст, до которого могут работать мужчины и женщины, составляет 60 лет, однако женщины получают пенсию в полном объеме, начиная с 55 лет, а мужчины — с 60", — пояснила глава департамента.

Достигнув 60 лет, катарский работник обязан уйти на пенсию, за исключением случаев, когда работодатель крайне заинтересован оставить на работе именно этого человека. Тогда ему дается возможность доработать до 70. При этом пенсионеры в странах Персидского залива не могут получать пенсию и одновременно работать на государственных должностях, дополнительный доход пенсионеру может принести только частный бизнес.

© AP Photo / Hasan Jamali 70-летний отставной офицер в Эр-Рияде, Саудовская Аравия © AP Photo / Hasan Jamali 70-летний отставной офицер в Эр-Рияде, Саудовская Аравия

Пенсия для пяти поколений

Очень необычным для россиян в пенсионном законодательстве всех аравийских монархий выглядит положение о выплате пенсии даже в случае смерти пенсионера. Как пояснила ас-Слейти, если пенсионер скончался, государство не перестает платить его пенсию. Деньги могут получать его близкие родственники: родители, бывшие супруги — муж/жена или несколько жен, если он был женат одновременно на нескольких женщинах, дети или внуки от сыновей.

Так, в законодательстве Катара прописано, что если у умершего пенсионера остались только вдова или один ребенок, они могут претендовать на 75% от его пенсии. Если вдов несколько, им в равных пропорциях выплачивается вся пенсия покойного. Сыновья получают пенсию умершего родителя до достижения 21 года, а дочери — до замужества или устройства на работу.

Если у пенсионера на момент смерти были жена и несовершеннолетние дети, жена станет получать половину его пенсии, а дети — другую половину в равных частях. Если остались несколько вдов, дети и родители, то детям будет выплачиваться половина пенсии, вдовам — по трети, а родителям — шестая часть. Пенсия женщины-пенсионера после ее смерти используется ее родителями или детьми, если они были рождены от катарийца и являются подданными эмирата. Рожденные от мужа-иностранца дети не могут стать подданными Катара, поэтому лишены возможности получать пенсию матери после ее смерти. Матери и жены-иностранки катарских мужей также имеют право на их пенсию.

"Права по получению пенсии умершего не прекращают действовать даже по прошествии долгого времени, ведь если у женщины умер муж-пенсионер, ей платится его пенсия, несмотря на то, работает она или нет. Выплаты прекращаются, если бывшая супруга пенсионера выходит замуж, но в случае ее развода или повторного овдовения выплата пенсии покойного первого мужа возобновляется. Если второй муж может претендовать на пенсию и тоже умирает, то женщине выплачивают ту пенсию, которая больше", — перечисляет ас-Слейти особенности пенсионного законодательства аравийских монархий.

"Женщина может всю жизнь получать пенсию умершего отца или матери, если она не работает или не вышла замуж. В случае замужества выплаты прекращаются, но с разводом или смертью мужа они возобновляются снова. Бывает так, что у человека нет родственников для выплаты им пенсии после его смерти, но через некоторое время может прийти его сестра, которая развелась или потеряла работу, разведенная или овдовевшая дочь, подать документы, и им будет платиться пенсия умершего родственника", — продолжает собеседница агентства.

Она рассказала, что такая система охватывает пять поколений и была перенята у Египта, а тот, в свою очередь, взял ее у Франции, это смешение идеи о страховых выплатах с положениями о семье в шариате.

Из-за таких расходов пенсионный фонд Катара убыточен, несмотря на страховые отчисления.

"Разумеется, государство вливает огромные средства в пенсионный фонд, потому что отчислений от работников и работодателей недостаточно, и Катар до сих пор остается страной, где население не платит налоги. В последний раз это случилось в 2012 году, когда в бюджете фонда образовался существенный дефицит, и правительство выделило 46 миллиардов риалов (более 12 миллиардов долларов) для пополнения гражданского и военного пенсионных фондов, что было в три раза больше суммы страховых взносов", — заметила глава управления.

Всего активы пенсионного фонда Катара для гражданских лиц составляют 71 миллиард риалов (19 миллиардов долларов).

При этом с 2006 года правительство Катара уже дважды увеличивало размер пенсий, в 2011 году они повысились для частного и государственного секторов на 60%.

Военные пенсионеры

По словам ас-Слейти, ситуация с военными пенсионерами отличается, поскольку их выход на пенсию регулирует закон о военной службе. Согласно этому закону, предельный возраст военной службы для мужчин — 60 лет, а для женщин — 50.

Особое положение регулирует выход военных на пенсию, если им не удалось после выслуги определенного количества лет в одном ранге получить повышение. Отчисления за военных в пенсионный фонд платятся такие же, как за гражданских. После 15 лет службы военный пенсионер может рассчитывать на 75% от положенной ему пенсии, через 20 лет службы — на полную пенсию, исчисляемую по последней заработной плате.

Военный пенсионер Абу Мухаммед на жизнь не жалуется. Уйдя в отставку после 25 лет службы лишь в ранге капрала из-за наличия только трех классов образования, он получает пенсию в 14 тысяч катарских риалов (почти 4 тысяч долларов).

"Наше государство по-настоящему щедрое, мы не можем пожаловаться. У меня все есть, дети выросли, устроены, их образование бесплатное, медицина бесплатная, я могу получить жилье от государства, но мне это не нужно, я построил дом на свои деньги, за коммунальные услуги мы тоже не платим, организация для пенсионеров нас приглашает в рестораны, на курорты, мне на все хватает. При желании могу куда-то выехать, отдохнуть, был недавно в Таиланде, навещал своих друзей в Бейруте и Каире", — поделился с РИА Новости бывший военный.

© AP Photo / Rob Harris, File Мужчины сидят на набережной в Дохе, Катар © AP Photo / Rob Harris, File Мужчины сидят на набережной в Дохе, Катар

Государство, которое дает: пособия вместо пенсий для неработающих

Бесплатное образование, при желании даже за рубежом, бесплатное лечение, при необходимости и в других странах, бесплатные коммунальные услуги — это не только привилегии военных или пенсионеров, этими правами пользуются все подданные Катара без исключения. Кроме того, каждой семье выдаются "продуктовые карточки", чтобы получать в государственных магазинах основные продукты — рис, молоко, масло и сахар высшего качества по символической цене.

Ас-Слейти добавила, что правительство Катара заботится и о тех, кто по каким-то причинам не работает или не работал, в основном это женщины, которые занимались домашним хозяйством и воспитанием детей, вдовы, разведенные или незамужние женщины, у которых нет сбережений, инвестиций или сдаваемой в аренду собственности.

Если таким людям не удается найти работу, они подпадают под действие закона о социальном обеспечении и получают государственную поддержку. Например, вдове или разведенной женщине, лишенной поддержки мужа, выплачивается пособие в 6 тысяч риалов в месяц (более 1,6 тысячи долларов). Если они старше 60 лет, то пособие увеличивается на 500 долларов. За каждого сына младше 21 года и за каждую незамужнюю дочь доплачивается по 250 долларов.

Активная социальная жизнь пенсионеров

Максимально облегчать жизнь пожилым людям призвана и государственная благотворительная организация по уходу за престарелыми "Аль-Ихсан", одно из подразделений катарского благотворительного фонда Qatar Foundation.

"Мы оказываем пожилым людям всевозможную помощь, обеспечиваем их медицинским и патронажным уходом в случае необходимости, пытаемся разнообразить их досуг, социальную жизнь, организуем обучающие курсы, клубы по интересам. Кроме того, под нашей опекой дом престарелых, куда попадают не только пожилые катарцы, но и иностранцы, если о них совсем некому позаботиться", — рассказала РИА Новости специалист "Аль-Ихсан" по связям со СМИ Рим Абдалла аль-Ансари.

"Мы не поощряем устройство в дом престарелых всех подряд пожилых людей, если за ними не хотят ухаживать родственники, но берем на полное попечение брошенных стариков, их пребывание в доме престарелых оплачивает катарское государство", — оговорилась собеседница.

Она с увлечением показывает фотографии: вот подопечные фонда в сопровождении его сотрудников отправились на экскурсию в музей, вот они отдыхают на природе в одном из загородных домов, вот их пригласили на ужин в популярный ресторан, а вот они плывут на корабле, чтоб провести время в одном из самых дорогих туристических комплексов Катара.

"Каждую неделю мы организуем им какую-то программу, к которой могут присоединиться все желающие пожилые люди, чтобы они не чувствовали себя одинокими, выпавшими из жизни и лишенными привычного общения", — говорит аль-Ансари.

В светлом небольшом здании дома престарелых, возле которого постоянно дежурит машина скорой помощи, только что закончился завтрак. После этого его обитатели отправятся на лечебные процедуры или физиотерапию. На процедуры сюда привозят и не живущих в доме стариков. 83-летнего палестинца Хаджа Дервиша, который с 1962 года живет в Катаре, на физиотерапию привез его сын. Хадж Дервиш раньше занимался в Катаре сельским хозяйством, выращивал финиковые пальмы, а теперь государство помогает ему поддерживать здоровье.

Никому, кроме катарского государства, оказалась не нужна бывшая санитарка из Бахрейна Сольха ад-Досери, которая похоронила четырех мужей, а девять ее детей не захотели знать свою мать на старости лет.

"Я работала в больнице помощницей, у меня подданство Бахрейна, четыре раза была замужем, у меня девять детей от одного мужа, некоторые дети живут в Бахрейне, но есть и те, кто в Катаре, но они мной не интересуются, не приходят, не спрашивают про меня, спасибо руководству Катара, оно дает мне все необходимое, меня лечат от болезней, даже в Бахрейн оплачивали поездки", — рассказала Сольха.

"Буду работать до смерти"

Ас-Слейти называет существующую в Катаре систему пенсионного и социального обеспечения "очень здоровой". Однако, жалуется она, и при таком подходе государства находятся много желающих его покритиковать.

"Если начнете опрашивать на улице, многие будут ругаться, что система неправильная, поскольку они считают, что получают мало. Даже те, у кого пенсии по 100 тысяч долларов, заявляют, что им не хватает. Люди зачастую перекладывают ответственность за последствия принятых ими неправильных решений на власть", — поделилась собеседница.

"Многие из них решили рано уйти на пенсию, не достигнув высот в карьерной лестнице и высокооплачиваемых позиций, жизнь подорожала, а у них не такие высокие пенсии, по этой причине, хоть и не наша задача, мы проводим вместе с другими организациями тренинги, чтобы пенсионеры могли начать свой малый и средний бизнес для получения дополнительного дохода", — рассказывает представительница пенсионного ведомства.

Правда, оговорилась она, в последнее время люди в Катаре стали осознаннее относиться к работе, и недавний опрос выявил много желающих увеличить возраст, до которого разрешено работать, до 65 лет. "Они хотят, чтобы законодательство позволяло работать до 65 лет, многие чувствуют в себе силы и вполне здоровы для продолжения трудовой деятельности до этого возраста, им не хочется сидеть дома, а бизнес есть не у всех", — добавила ас-Слейти.

"О какой пенсии ты говоришь?" — послышался в трубке раздраженный голос бывшего высокопоставленного эмиратского чиновника преклонного возраста после вопроса о жизни на пенсии.

"Я буду работать до самой смерти", — сердито бросил он трубку.

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