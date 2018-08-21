ООН, 21 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов оказать всяческую поддержку переговорам дальнейшему ядерному разоружению КНДР, говорится в сообщении главы пресс-офиса всемирной организации Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь с нетерпением ожидает обсуждения вопроса о том, как он может и далее поддерживать стороны в их дипломатических усилиях по обеспечению устойчивого мира, безопасности и полной и достоверной денуклеаризации Корейского полуострова в ходе предстоящей недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН", — заявил Дюжаррик.

Кроме того, по его словам, "генеральный секретарь приветствует проведение межкорейского мероприятия по воссоединению семей, которое началось сегодня и продлится до 26 августа".

"Он надеется, что такие мероприятия по воссоединению станут регулярными и будут включать в себя гораздо больше людей, в том числе пострадавших корейцев во всем мире, что позволит участникам встретиться в частном порядке, и оставаться в контакте после встреч", — добавляет глава пресс-офиса.