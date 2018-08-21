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"Пьяный загул украинских офицеров". С чем связано обострение в Донбассе

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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоеннослужащие на репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре КиеваВоеннослужащие на репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. Пока Владимир Путин и Ангела Меркель обсуждают варианты размещения охранной миссии ООН на Украине, Киев сообщает об очередных победах в Донбассе. В преддверии Дня независимости ВСУ занимают оставленные в 2015 году поселки. Ополченцы уверены: украинцы "разыгрывают войнушку" только ради громких реляций и наград.

Кто-то первый начал…

Командующий операцией объединенных сил Украины (ООС так в Киеве называют боевые действия в Донбассе) Сергей Наев рассказал, что силовики продвигаются вперед в зоне конфликта с весны. В результате ВСУ взяли "под контроль около 15 квадратных километров украинской территории", закрепившись в населенных пунктах Южное в Донецкой области и Золотое-4 в Луганской области. "Началась нормализация жизни людей, возвращение их в украинское правовое поле и защита их законных прав", — такова, по его словам, ситуация на территории, которую Киев вернул под контроль. Наев подчеркнул, что ВСУ не нарушали Минских соглашений.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что сообщение украинского командования "не соответствует действительности". "В последнее время армия Украины несет большие потери. Чтобы их скрыть, командование пытается такими пропагандистскими методами поднять дух тех бойцов, которые сидят в окопах", — отметили представители ополчения.

Украинские военные "отвоевывают" территорию методом "ползучего" наступления. Подразделения занимают населенные пункты в так называемой серой зоне, которая разъединяет конфликтующие стороны. Общего положения дел это не меняет ополчение и украинская армия стоят на тех же позициях, что и в 2015-м. Но Киеву надо предъявить победы в Донбассе, и с осени 2017-го ВСУ берет под контроль бесполезные в военном плане, но важные с точки зрения пропаганды селения.

Военнослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine
В ЛНР опасаются провокаций после прибытия украинских журналистов в Донбасс

Штаб операции объединенных сил доложил, что 18 августа погибли двое военнослужащих, еще двое были ранены. Боец 14-й бригады ВСУ убит под поселком Золотое-4 Луганской области, вроде бы успешно занятым без боя.

Украинские власти на всякий случай поспешили обвинить в обострении конфликта противника. "Это будет делаться для того, чтобы актуализировать вопрос так называемого мира. А мы хорошо знаем риторику, на которой они будут выезжать, это мирный диалог, критика партии войны, то есть правящей коалиции", — отметил депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР на месте попадания снаряда, выпущенного артиллерией ВСУ по поселку Калиново Луганской области. 20 мая 2018 года
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащий ЛНР на месте попадания снаряда, выпущенного артиллерией ВСУ по поселку Калиново Луганской области. 20 мая 2018 года

… а потом все затихло

Боец 72-й бригады ВСУ так описывает события последних дней: "Накрыли огнем так, что мы уже думали они (14-я бригада. Прим. ред.) дрогнули, а нас возьмут в тиски сейчас. Но потом все затихло". По его мнению, Киеву надо срочно показать какие-то достижения "на фронте" к празднику.

Танки ВСУ на востоке Украины
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
Эксперт: ВСУ взяли на вооружение в Донбассе тактику ползучего наступления

Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики подтвердил РИА Новости слова украинского военного. "Никаких особых стратегических преимуществ проникновение в серую зону не даст. Но процесс постоянный, он способствует поднятию боевого духа войск. А также для возможности подавать многочисленные рапорты о награждениях", — отметил офицер.

И добавил, что активные боевые действия не ведутся с февраля 2015-го. Но перестрелки случаются. И не только из-за попыток украинских военных "незаметно" закрепиться в серой зоне. "Периодические обострения происходят по самым разным причинам — от пьяного загула офицерского состава отдельных подразделений ВСУ до "мудрых" указаний штабистов в Киеве", — пояснил ополченец.

Мужчина у мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Война войной, а распил по распорядку. Информационная атака Киева на Донбасс

Украинские штабы пытаются "играть в войнушку" и воевать хотя бы в медиапространстве. В то же время, по словам представителя ЛНР, среди бойцов ВСУ царят совсем другие настроения не все военные всерьез относятся к пропаганде Киева. "Нередко бывшие военнослужащие ВСУ безо всяких опасений приезжают в ДНР-ЛНР. Если их имена есть в списках (воевавших с ополчением) — их задерживают прямо на блок-постах. Если нет они едут к родственникам или друзьям и попадаются уже потом. Некоторые даже берут с собой и военные билеты, и наградные документы. Иногда предъявляют их в ДНР-ЛНР", — рассказывает офицер самопровозглашенной республики.

По его мнению, для многих нынешних бойцов ВСУ нет никакой разницы между СБУ и органами госбезопасности республик Донбасса. "Едут сюда как ни в чем не бывало. Три-четыре года назад бойцы были образованнее, но и тогда не все понимали, где находятся. Один из пленных мне рассказывал, что, когда в августе 2014-го их бросили в Луганскую область, не сообщили, куда везут. До последнего момента они были уверены, что это Запорожье", — говорит собеседник РИА Новости. По его мнению, реальное положение дел в зоне конфликта совершенно не соответствует тому, что транслируют украинские СМИ. 

 

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