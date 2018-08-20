В конгрессе заинтересовались возможными контактами между Бутиной и Болтоном

ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. В палате представителей конгресса США заинтересовались возможными контактами россиянки Марии Бутиной, обвиненной в работе иностранным агентом, с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в 2013 году.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности.

В понедельник двое конгрессменов от Демократической партии — замглавы комитета по надзору палаты представителей Элайджа Каммингс и замглавы подкомитета по национальной безопасности Стивен Линч — направили письмо главе аппарата Белого дома Джону Келли. В своем послании конгрессмены ссылаются на сообщения в СМИ, согласно которым Болтон в 2013 году в качестве одного из руководителей Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) "непосредственно работал" с Бутиной.

В частности, со ссылкой на СМИ законодатели пишут, что Болтон принимал участие в работе круглого стола по вопросам либерализации оборота оружия, который был "организован Бутиной" и "как сообщается, спонсировался российской организацией "Право на оружие". В ходе этого мероприятия Болтон призывал к изменению Конституции РФ для расширения прав граждан в отношении оружия.

В связи с этим демократы требуют предоставить документы, из которых можно будет сделать вывод, сообщал ли Болтон при утверждении на должность советника президента о своих контактах с Бутиной.

В письме также приводятся цитаты из обвинительного заключения россиянки, где утверждается, что она пыталась влиять на американскую политику через связи в NRA. Эту организацию активно поддерживает президент Дональд Трамп.

Ранее судья постановил арестовать Бутину. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября. До 17 августа Бутину содержали в тюрьме Вашингтона, в пятницу ее перевели в тюрьму Александрии (близ столицы). Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к мировому правозащитному сообществу с просьбой призвать США гуманизировать условия содержания россиянки Марии Бутиной в тюрьме.

Письмо конгрессменов является очередной попыткой демократов найти доказательства сговора Трампа или членов его команды с российскими властями. Эти связи отрицают как в Белом доме, так и в Кремле. На сегодняшний день ни спецпрокурор Роберт Мюллер, ни члены конгресса США, которые проводят собственное расследование, не нашли никаких доказательств такого сговора.

Характерно, что Каммингс и Линч в письме проводят прямую аналогию между Болтоном и бывшим советником Трампа Майклом Флинном, который был уволен в феврале 2017 года за то, что не сообщил о своих контактах с послом РФ в США. Тем не менее, и тогда никакого "сговора" обнаружено не было.