В конгрессе заинтересовались возможными контактами между Бутиной и Болтоном

ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. В палате представителей конгресса США заинтересовались возможными контактами россиянки Марии Бутиной, обвиненной в работе иностранным агентом, с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в 2013 году.
В понедельник двое конгрессменов от Демократической партии — замглавы комитета по надзору палаты представителей Элайджа Каммингс и замглавы подкомитета по национальной безопасности Стивен Линч — направили письмо главе аппарата Белого дома Джону Келли. В своем послании конгрессмены ссылаются на сообщения в СМИ, согласно которым Болтон в 2013 году в качестве одного из руководителей Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) "непосредственно работал" с Бутиной.
В частности, со ссылкой на СМИ законодатели пишут, что Болтон принимал участие в работе круглого стола по вопросам либерализации оборота оружия, который был "организован Бутиной" и "как сообщается, спонсировался российской организацией "Право на оружие". В ходе этого мероприятия Болтон призывал к изменению Конституции РФ для расширения прав граждан в отношении оружия.
В письме также приводятся цитаты из обвинительного заключения россиянки, где утверждается, что она пыталась влиять на американскую политику через связи в NRA. Эту организацию активно поддерживает президент Дональд Трамп.
Ранее судья постановил арестовать Бутину. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября. До 17 августа Бутину содержали в тюрьме Вашингтона, в пятницу ее перевели в тюрьму Александрии (близ столицы). Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к мировому правозащитному сообществу с просьбой призвать США гуманизировать условия содержания россиянки Марии Бутиной в тюрьме.
Характерно, что Каммингс и Линч в письме проводят прямую аналогию между Болтоном и бывшим советником Трампа Майклом Флинном, который был уволен в феврале 2017 года за то, что не сообщил о своих контактах с послом РФ в США. Тем не менее, и тогда никакого "сговора" обнаружено не было.