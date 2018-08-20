В Каталонии рассказали подробности о нападении на полицейский участок

Каталонская полиция рядом с местом, где мужчина пытался напасть на сотрудников полиции в Корнелья-де-Льобрегат. 20 августа 2018

Каталонская полиция рядом с местом, где мужчина пытался напасть на сотрудников полиции в Корнелья-де-Льобрегат. 20 августа 2018

МАДРИД, 20 авг — РИА Новости. Мужчина, напавший на отделение каталонской полиции муниципалитете Корнелья-де-Льобрегат (провинция Барселона), действовал в одиночку, сообщил советник внутренних дел женералитета Каталонии Микель Буч.

В понедельник утром мужчина зашел в отделение полиции муниципалитете Корнелья-де-Льобрегат (провинция Барселона) с ножом и начал выкрикивать "Аллах Акбар!". Полицейские пытались убедить его отдать оружие, однако он не реагировал. В результате нападавший был застрелен. Никто из сотрудников Mossos не пострадал. Личность нападавшего была установлена — по данным СМИ, это Абдельвахаб Таиб, выходец из Алжира 1989 года рождения, имевший вид на жительство в Испании. Полиция его личность официально не подтвердила, заявив лишь, что в последние годы этот человек жил в Испании. Нападение квалифицировано как теракт.

"Речь идет об одиночном факте, целью которого была полиция, но сейчас он нейтрализован", — заявил Буч по итогам совещания кабинета по координации антитеррористических действий в Барселоне. Пресс-конференция транслировалась на странице каталонских правоохранительных органов в Twitter.

Он добавил, что мужчина не входил в какую-либо террористическую ячейку.

По словам одного из руководителей Mossos d`Esquadra Рафеля Комаса, задержаний в связи с нападением не проводилось. Личность нападавшего подтверждена после снятия отпечатков пальцев. Он также добавил, что необходимо дождаться информации от правоохранительных органов иностранных государств.

В ходе обысков в доме, где жил нападавший, оружие найдено не было.

Руководители правоохранительных органов также не могут сообщить о причинах нападения на полицейский участок.

Буч считает, что действия представителей правоохранительных органов в ответ на нападение были "пропорциональными". "Намерение напасть на полицейского было определенным, прямым, и действия агента полиции были пропорциональным", — заявил советник внутренних дел Каталонии.

"Считаем, что убитый не входил в какую-либо террористическую сеть или ячейку", — заявил глава правоохранительных органов Mossos d`Esquadra Микель Эскиус. Он отказался отвечать на вопрос, была ли найдена при обыске какая-либо записка от этого человека.

Комас подтвердил, что правоохранительные органы рассматривают произошедшее как теракт. "Он напал на агента со словами "Аллах" и другими, которые мы не установили, и с намерением убить. Поэтому мы расцениваем как теракт. Уже совершались подобные атаки против полиции в других частях Европы. Думаем, что Каталония не более чем другие части Испании подвергается риску подобных нападений. У нас четвертый уровень угрозы из пяти возможных, очень высокий и не ниже, чем в остальной Европе", — добавил Комас.