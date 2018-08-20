В Каталонии рассказали подробности о нападении на полицейский участок

МАДРИД, 20 авг — РИА Новости. Мужчина, напавший на отделение каталонской полиции муниципалитете Корнелья-де-Льобрегат (провинция Барселона), действовал в одиночку, сообщил советник внутренних дел женералитета Каталонии Микель Буч.
"Речь идет об одиночном факте, целью которого была полиция, но сейчас он нейтрализован", — заявил Буч по итогам совещания кабинета по координации антитеррористических действий в Барселоне. Пресс-конференция транслировалась на странице каталонских правоохранительных органов в Twitter.
Он добавил, что мужчина не входил в какую-либо террористическую ячейку.
В ходе обысков в доме, где жил нападавший, оружие найдено не было.
Руководители правоохранительных органов также не могут сообщить о причинах нападения на полицейский участок.
Буч считает, что действия представителей правоохранительных органов в ответ на нападение были "пропорциональными". "Намерение напасть на полицейского было определенным, прямым, и действия агента полиции были пропорциональным", — заявил советник внутренних дел Каталонии.
Комас подтвердил, что правоохранительные органы рассматривают произошедшее как теракт. "Он напал на агента со словами "Аллах" и другими, которые мы не установили, и с намерением убить. Поэтому мы расцениваем как теракт. Уже совершались подобные атаки против полиции в других частях Европы. Думаем, что Каталония не более чем другие части Испании подвергается риску подобных нападений. У нас четвертый уровень угрозы из пяти возможных, очень высокий и не ниже, чем в остальной Европе", — добавил Комас.