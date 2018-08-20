В Британии игнорируют запросы России по делу Глушкова, заявили в посольстве

ЛОНДОН, 20 авг — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские власти продолжают игнорировать все запросы РФ относительно расследования смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, очередная нота российского посольства в британский МИД осталась без ответа, заявил пресс-секретарь российской дипмиссии.

"К сожалению, в очередной раз вынуждены констатировать, что британская сторона уклоняется от какого-либо сотрудничества с Россией в расследовании смерти Глушкова. Официальный Лондон, как и прежде, продолжает игнорировать любые наши запросы. После того, как Форин-офис примерно месяц назад рекомендовал адресовать все обращения по этому делу не в полицию, а напрямую во внешнеполитическое ведомство, посольство оперативно подготовило и направило соответствующую дипломатическую ноту. В ней, в частности, британской стороне было вновь предложено организовать встречу между послом Александром Яковенко и комиссаром полиции Лондона Крессидой Дик для обсуждения хода расследования смерти Глушкова, а также провести двусторонние межведомственные консультации с участием следователей. Однако и это обращение осталось без ответа", — заявил РИА Новости пресс-секретарь.

Дипломат напомнил, что спустя более чем пять месяцев с момента смерти российского гражданина в Лондоне посольство продолжает получать дозированную информацию о новых моментах в деле Глушкова не от британских компетентных органов, а из открытых источников, в том числе пресс-релизов полиции и публикаций СМИ.

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"Вновь отмечаем, что британские власти продолжают не выполнять свои международные обязательства и не предоставлять российской стороне никакого доступа к материалам расследования смерти гражданина нашей страны, которую здесь квалифицируют как убийство. Подобное пренебрежение нормами международного права, причем не только в данном вопросе, похоже, стало для официального Лондона обычной практикой", — добавил пресс-секретарь.