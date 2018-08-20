Женевский офис ООН почтил память Кофи Аннана минутой молчания

ЖЕНЕВА, 20 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Женевский офис ООН минутой молчания почтил память бывшего генсека ООН Кофи Аннана, который скончался в субботу на 81-м году жизни, передает корреспондент РИА Новости.
"Мир потерял свой сильный голос морали, голос разума, когда мы меньше всего это можем себе позволить. Мы живем во фрагментарном мире, который нуждается в той мудрости, которую использовал всю свою жизнь Кофи Аннан, и том гуманизме, который он символизировал", — заявил руководитель женевской штаб-квартиры ООН Майкл Мёллер.
По его словам, Аннан как никто другой олицетворял ценности ООН, он повлиял на становление нынешней организации, и его дело будет продолжаться.
В знак траура был также приспущен флаг ООН перед зданием женевского офиса. Кроме того, 22 и 23 августа в ООН будет открыта книга соболезнований, а на следующей неделе пройдет официальная траурная церемония.
Бывший генеральный секретарь ООН и нобелевский лауреат Кофи Аннан скончался в субботу в возрасте 80 лет. В микроблоге Twitter Аннана появилось заявление от имени семьи бывшего генсека и Фонда Кофи Аннана. В сообщении говорится, что нобелевский лауреат скончался в кругу близких после непродолжительной болезни.