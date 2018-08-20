Женевский офис ООН почтил память Кофи Аннана минутой молчания

ЖЕНЕВА, 20 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Женевский офис ООН минутой молчания почтил память бывшего генсека ООН Кофи Аннана, который скончался в субботу на 81-м году жизни, передает корреспондент РИА Новости.

Небольшая церемония состоялась в историческом здании женевского офиса ООН, прямо перед залом Генеральной ассамблеи. Несмотря на разгар рабочего дня, почтить память бывшего генсека пришли свыше 200 сотрудников.

"Мир потерял свой сильный голос морали, голос разума, когда мы меньше всего это можем себе позволить. Мы живем во фрагментарном мире, который нуждается в той мудрости, которую использовал всю свою жизнь Кофи Аннан, и том гуманизме, который он символизировал", — заявил руководитель женевской штаб-квартиры ООН Майкл Мёллер.

По его словам, Аннан как никто другой олицетворял ценности ООН, он повлиял на становление нынешней организации, и его дело будет продолжаться.

После вступления Мёллера была объявлена минута молчания.

В знак траура был также приспущен флаг ООН перед зданием женевского офиса. Кроме того, 22 и 23 августа в ООН будет открыта книга соболезнований, а на следующей неделе пройдет официальная траурная церемония.

Бывший генеральный секретарь ООН и нобелевский лауреат Кофи Аннан скончался в субботу в возрасте 80 лет. В микроблоге Twitter Аннана появилось заявление от имени семьи бывшего генсека и Фонда Кофи Аннана. В сообщении говорится, что нобелевский лауреат скончался в кругу близких после непродолжительной болезни.