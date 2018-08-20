В Германии выходца из Чечни осудили на четыре года за членство в ИГ*

БЕРЛИН, 20 авг — РИА Новости. Высший земельный суд в Гамбурге приговорил 29-летнего выходца из Чечни к 4 годам и 2 месяцам заключения за членство в террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*).

Стороне обвинения удалось доказать, что подсудимый выехал в марте 2014 года из Бремена в Турцию, а оттуда — в Сирию, где присоединился к ИГ*. В Германию он вернулся в 2015 году после ранения. На суде были представлены соответствующие фото- и видеодоказательства, сообщило агентство dpa. Подсудимый признал, что на записях запечатлен именно он. Однако доказать то, что он участвовал в боевых действиях, не удалось.

Адвокаты подсудимого заявили, что обжалуют приговор.

*Террористическая организация, запрещенная в России