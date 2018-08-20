Время для диалога с США о продлении договора СНВ-3 уходит, заявил Рябков

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Время для диалога с США по продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) уходит, при этом нет понимания о намерениях Вашингтона в этой сфере, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Договором предусмотрена возможность его продления еще на пять лет. Почему же этой возможностью не воспользоваться? Президент России уже сказал об этом публично, находясь в Йоханнесбурге, в Хельсинки говорил об этом и Дональд Трамп. Мы не можем сейчас сказать достоверно и с уверенностью, почему, но, к сожалению, отклика нет. То ли до конца не сформирована американская позиция, то ли они ищут более благоприятный момент для формулирования данной этой позиции в силу каких-то своих обстоятельств, то ли у них отсутствует должным образом выстроенная команда, которая могла бы этим заняться. Но время уходит. Кажется, что до 2021 года еще далеко, но это не так. Он буквально уже на пороге", — сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".