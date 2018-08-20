В Черногории рядом с туристической столицей страны вспыхнул лесной пожар

БЕЛГРАД, 20 авг – РИА Новости. Спецсамолеты МВД Черногории задействованы в понедельник в тушении лесного пожара недалеко от туристической столицы – города Будва, сообщило ведомство.

"В акции тушения пожара, который начался утром на неприступных склонах Паштровской горы муниципалитета Будва, по запросу будванской службы защиты и спасения включились три пожарных самолета дирекции по ЧС МВД", — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что огонь днем был "относительно далеко от населенных мест" и захватил низкую растительность и кустарник.

Министерство обороны соседней Хорватии в понедельник сообщило, что самолет Airtractor AT-802 из противопожарного отряда ВВС задействован в тушении пожара на границе Боснии и Герцеговины в районе города Меткович. Это уже 43-й пожар на территории республики, где задействованы спецсамолеты хорватского минобороны с начала сезона.