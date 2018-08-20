В посольстве рассказали о состоянии пострадавших в Таджикистане россиян

ДУШАНБЕ, 20 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Один из пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах Таджикистана российских альпинистов Вячеслав Труш выписался из больницы, в реанимации остаются трое россиян, сообщил в понедельник РИА Новости советник-посланник посольства РФ в Душанбе Шамиль Шамсутдинов.

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоял из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика.

"Сорокачетырехлетний Вячеслав Труш выписался из душанбинского медцентра "Истиклол" и благополучно вернулся в Краснодар, где планирует продолжить лечение", — сказал Шамсутдинов.

По словам дипломата, на сегодняшний день в реанимации остаются 49-летняя Татьяна Горбатюк, 66-летний Виктор Дубина и 48-летний Александр Соболенко.

"У всех пациентов наблюдается положительная динамика, однако характер полученных ими травм пока, к сожалению, не позволяет говорить об их полном выздоровлении", — сказал Шамсутдинов. По его данным, еще один альпинист, Дмитрий Кумшаев, остается в Душанбе для поддержки своей супруги Горбатюк.