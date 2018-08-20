В Донбассе возобновили газоснабжение Авдеевки

КИЕВ, 20 авг – РИА Новости. Специалисты возобновили газоснабжение в подконтрольной Киеву Авдеевке в Донецкой области, они продолжают подключать многоэтажные дома, сообщил в понедельник глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

В июне прошлого года после того, как Авдеевка и другие населенные пункты в очередной раз остались без газа из-за обстрелов, украинские власти решили строить газопровод, независимый от неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В январе этого года местные власти сообщали, что газопровод полностью готов к началу испытаний.

"Авдеевка получила газ. Сейчас продолжаются работы по проверке систем газоснабжения и подключение абонентов в многоэтажках", — написал Куць в понедельник на своей странице в Facebook.

По его информации, в понедельник специалисты поводят работы в Авдеевке, во вторник планируют начать работы в нескольких поселках Ясиноватского района. "Фактически работы по подключению начались в субботу. За это время газ получили 21 абонент в частном секторе Авдеевки и 30 в поселке Нетайлово", — добавил Куць.