В испанских горах умер российский турист

МАДРИД, 20 авг — РИА Новости. Российский турист умер во время похода на одном из маршрутов в горах Пикос-де-Эуропа (испанское автономное сообщество Астурия), сообщили РИА Новости в Гражданской Гвардии Испании.

Как уточнили РИА Новости в Службе по чрезвычайным ситуациям Астурии, погибшего звали Сергей, ему было 63 года.

Он шел по маршруту под названием "Рута дель Карес" и скончался около 10 утра в воскресенье, уточнили в Гражданской Гвардии.

"Ему оказали помощь люди, которые были там и вызвали службу по чрезвычайным ситуациям. Они попытались его реанимировать, но не смогли. Тело мужчины эвакуировали на вертолете. Похоже, что у него остановилось сердце", — сказал представитель Гражданской Гвардии.

Как уточнили в Службе по чрезвычайным ситуациям Астурии, смерть наступила еще до первого крутого подъема, буквально через полчаса после начала пешего маршрута.

Посольство России в Мадриде не обладает информацией об обстоятельствах произошедшего.