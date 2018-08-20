Путин выразил соболезнования в связи с жертвами при наводнении в Индии

Затопленная дорога в Паравуре на окраине Кочи в южно-индийском штате Керала. 20 августа 2018

Затопленная дорога в Паравуре на окраине Кочи в южно-индийском штате Керала. 20 августа 2018

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту и премьеру-министру Индии в связи с жертвами при наводнении, сообщает пресс-служба Кремля.

По последним данным индийских СМИ, число погибших в результате мощных муссонных ливней в штате Керала на юге Индии возросло до 357 человек.

"Президент РФ Путин направил телеграмму президенту Республики Индии (Раму Натху) Ковинду и премьер-министру Республики Индии (Нарендре) Моди с выражением соболезнований в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными разрушительными наводнениями в штате Керала", — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что в России разделяют скорбь народа Индии и надеются на скорейшее выздоровление всех, кто пострадал в результате этого стихийного бедствия.